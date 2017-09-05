Yürekleri acıtan açıklama: "Yangının sigara ateşinden çıktığını tahmin ediyoruz"

Bolu'nun Göynük ilçesinde 3 gün önce çıkan ve yerleşim yerlerine ilerlemesi üzerine bir mahallenin boşaltıldığı orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Bölgede, havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürüyor. Çalışmalara, yangın bölgesine yakın olan tüm orman bölge müdürlükleri ve belediyelere ait araç ve personel ile Bolu İl Özel İdaresi ekipleri katıldı. Çalışmalarda 33 arazöz, 14 su tankı, 8 dozer, 5 helikopter, 2 ekskavatör, 3 greyder, 3 kepçe, 3 ilk müdahale aracı, 25 hizmet vasıtası ve 20 su tankeri kullanıldı, 500 köylü, 220 orman yangın işçisi, 60 teknik eleman ve 25 jandarma ekibi görev aldı. "Yangının sigara ateşinden çıktığını tahmin ediyoruz" Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, yaptığı açıklamada, yangınının tamamen kontrol altına alındığını söyledi. Keskin, yangın nedeniyle zarar gören ormanlık alanın henüz tespit edilmediğini belirterek, buna rağmen 100 hektarlık alanın etkilendiğini tahmin ettiklerini söyledi. Yangının çıkış nedeni hakkında da bilgiler veren Keskin, "Yangının, Göynük-Taraklı karayolunun hemen kenarında otlardan başladığı söyleniyor. Orada herhangi bir piknik alanı yok. Yangının sigara ateşinden çıktığını tahmin ediyoruz. Konuyla ilgili tespit çalışmaları devam ediyor." şeklinde konuştu. 26 orman işçisi dumandan etkilendi Öte yandan dumandan etkilenen 26 orman işçisi ve köylü, UMKE tarafından bölgede kurulan acil müdahale alanında tedavi edildi. Orman işçilerinden durumu ağır olan 6'sı ambulanslarla Göynük Devlet Hastanesine sevk edildi. Yangın söndürme personelleri, tedavilerinin tamamlanmasının ardından bölgeye gelerek çalışmalarına devam etti. AA

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