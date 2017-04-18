Yürekleri acıtan bir dram daha!

Konya'da bir fabrika girişindeki nöbetçi kulübesinde barınan Suriye uyruklu 3 genç, ısınmak için bir ağzı açık boya kovasında yaktıkları odun, kağıt ve bez parçalarından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında Konya- Adana karayolunun 10'uncu kilometresindeki bir plastik doğrama fabrikası girişindeki nöbetçi kulübesinde meydana geldi. Suriyeli 18 yaşındaki Cuma El Kurdi ile 32 ve 18 yaşlarındaki kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi, iddiaya göre 3 gün önce fabrikaya gelip, yetkililere kalacak yerlerinin olmadığını söyledi. Fabrika yetkilileri de Suriyeli 3 gence geçici bir süre nöbetçi kulübesinde barınabileceklerini söyledi. Nöbetçi kulübesinde barınan 3 kişi dün akşam ısınmak için ağzı açık olan boya kutusunda odun, kağıt ve bez parçalarını yakıp, kulübe içine koyup uyudu. Fabrika çalışanları sabah işe geldiklerinde 3 gencin hareketsiz halde yattığını belirledi. Bunun üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. Sağlık görevlileri yaptığı inceleme ardından 3 kişinin sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Polis, diğer 2 kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. 3 kişinin cesedi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. DHA

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