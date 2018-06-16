Yurt genelinde sağanak etkili oldu

Yurt genelinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul'da etkili oldurulan yağmur insanları olumsuz etkiledi.

Aniden etkili olan gök gürültülü yağış, Şişli, Kağıthane, Taksim, Beşiktaş Sarıyer ve Kağıthane başta olmak üzere kentin birçok bölgesinde etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ve diğer kapalı alanlara sağındı. Yağış sebebiyle bazı bölgelerde alt geçitlerde su birikintileri oluşurken, görüş mesafesinin düşmesi sonucu trafikte de yoğunluk yaşanıyor.

Kırklareli

Kırklareli'de aniden başlayan yağmura yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altına sığınarak, yağıştan korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı araçlar yolda kaldı.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerini su basarken, yağıştan etkilenen vatandaşlar Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi.

Ekipler ev ve iş yerlerinden motopomplar ile suyu tahliye etti.

Polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri uyararak, yoğunluğu azaltmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 20 derece olduğu kentte, yağışın yarına kadar etkili olmasının öngörüldüğü belirtildi.

Eskişehir

Sağanak yağışın etkisi altına aldığı şehirlerden biri de Eskişehir'di.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, yakınlarındaki iş yerlerine sığındı. Vatandaşlar, su birikintilerinin üzerinden atlayarak geçmeye çalıştı.

Yağış nedeniyle evlerinin bodrum katları su içinde kalanlar kendi imkanları ile yağmur sularını tahliye etti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de vidanjör yardımıyla rögarları açtı.

Yağış nedeniyle trafikteki aksamalar polis ekiplerinin çalışmasıyla giderilmeye çalışıldı.

Denizli

Denizli'de öğleden sonra aniden başlayan ve kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Zaman zaman doluya dönüşen yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ise suyla doldu.

Suyla dolan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı.

Yağış anında belediye ekipleri, su baskınları yaşanmaması için cadde ve sokaklardaki rögarların açık tutulması amacıyla çalışma yaptı.

Antalya

Batı Akdeniz bölgesinde öğle saatlerinde etkisini artıran kuvvetli sağanağın ardından, Antalya şehir merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sağanak nedeniyle trafikte aksamalar oldu, hasarlı kazalar meydana geldi.

Kumluca ilçesinde de sağanak ve dolu nedeniyle refüjlerdeki bazı ağaçlar devrildi, trafikte aksamalar oldu.

Meteoroloji yetkilileri, sağanak ve gök gürültülü sağanağın il genelinde etkili olduğunu, metrekareye 25-50 kilogram yağış beklendiğini bildirdi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Demre, Kumluca ve Finike ilçelerinde sağanak, dolu ve hortum nedeniyle seralar, bahçeler ve araçlar zarar gördü.

Meteorolojiden Ankara'da kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerine etkili olabileceğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta Ankara olmak üzere çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Analiz ve Tahminler Merkezi'nde yapılan son değerlendirmelere göre Ankara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerine kadar kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı dikkatli olunması istendi.

Denizli, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta için de kuvvetli sağanak uyarıları yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların olumsuz durumlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini duyurdu.

Sakarya ve çevresinde kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Sakarya ve çevresinde kuvvetli yağışın beklendiğini bildirdi.

Bölgede gök gürültülü sağanak yağışın görüleceğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul radarından alınan son verilere göre Sakarya'da kuvvetli (21-50 Kg/metrekare) gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"