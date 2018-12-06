Yurt genelindeki tüm camilerde Yemen'e yardım toplanacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yurt genelindeki tüm camilerde Yemen için yardım toplanacağı bildirildi.

Okunma Sayısı: 225

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.