Yurttaki yemek 47 öğrenciyi zehirledi

Sancaktepe'de 47 üniversite öğrencisi yurttaki yemekten zehirlendi. Öğrenciler ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

İstanbul Sancaktepe'de üniversite öğrencilerinin kaldığı bir öğrenci yurdunda akşam verilen yemekten sonra rahatsızlanan 47 öğrenci zehirlenme şüphesiyle çevre hastanelere kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, akşam verilen bulgur pilavı, tavuk, makarna ve ciğerden oluşan yemeği yiyen öğrencilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı, ishal ve baş dönmesi yaşayan öğrenciler durumu yurt yetkililerine bildirdi. Olayın ardından yurt binası önüne çok sayıda ambulans sevk edildi. Zehirlenme şüphesiyle yaklaşık 47 üniversite öğrencisi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından bazı öğrenciler yurt yönetimini bir süre protesto etti. Yurdun bahçesine çıkan öğrenciler bir süre “Yönetim istifa" şeklinde sloganlar attıktan sonra tekrar yurt binasına döndü. Öte yandan yurtta verilen yemeğin taşeron bir yemek şirket tarafından hazırlandığı öğrenildi. DHA

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