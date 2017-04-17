Yüzde 81.26 'hayır' oyu çıkan ilçede AKP'liler kutlama yaptı

REFERANDUMDA yüzde 81.26 oranında 'hayır' oyu çıkan Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde, AKP'liler anaya değişikliğinin yüzde 51.41 oya kabul edilmesini halay çekerek kutladı.

Cizre İlçesi'nde dün halk oylamasında yüzde 47 bin 86 seçmen 'hayır', 10 bin 858 seçmen ise 'evet' oyu kullandı. 'Hayır' oylarının oranı yüzde 81.26 olurken, 'evet' oylarının oranı yüzde 18.74'te kaldı. Buna karşın AKP Cizre İlçe örgütü, Türkiye genelinde yüzde 51.41 oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öngören anayasa değişikliğinin geçmesini kutladı. İlçe örgütünün bulunduğu Adliye Sokak üzerine kurulan müzik sistemi eşliğinde yerel sanatçılar Kürtçe ve Türkçe şarkılarla türküler söylendirdi ve AKP'liler müzik eşliğinde halay çekti. AKP Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven, ortaya çıkıp oynayanların ve sanatçıların üzerine sık sık para atarak sevinç gösterisinde bulunurken, 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları atıldı. DHA

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