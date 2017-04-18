Yüzlerce kişi YSK'ya 'bireysel itiraz'da bulundu

ANKARA'da çok sayıda vatandaş Yüksek Seçim Kurulu önünde toplanarak referandumun iptali için dilekçe ile başvuru yaptı.

Öğle saatlerinden itibaren toplanan vatandaşlar sırasıyla YSK önünde oluşturulan alana giderek burada kimlikleri ile itiraz dilekçesinde bulundu. Bireysel iİtiraz dilekçesinde bulunan Şengül Aydın isimli vatandaş, "Hayır çıktığı halde evet'e çevirdiler. Türkiye'de demokrasiyi, Cumhuriyeti yok edecekler. 80 milyonun kahrını bir kişi çekemez. Çocuklarımızın geleceği için biz 'hayır' demeye devam edeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz" dedi. 58 yaşındaki Abdullah Karaman ise, "Bir çok seçime katıldım. Şimdiye kadar böyle şaibeli bir seçim görmedim. Benim katıldığım yerde değil ama bir çok yerde video izledim, özellikle Yüksek Seçim Kurulu'nun başkanının açıklamaları beni hiç tatmin etmedi. O yüzden yeniden araştırılması için dilekçe verdim. YSK Başkanının yaptığı tam bir itiraftı" diye konuştu.

Çanakkale'de referandum iptali için 200 itiraz

ÇANAKKALE'deki İDA Dayanışma Derneği üyeleri, 16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen referandumun iptal edilmesi için hazırladıkları 200'e yakın dilekçeyi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı'na gönderilmek üzere Çanakkale Merkez İlçe Seçim Kurulu'na verdi.

İDA Dayanışma Derneği üyeleri ve vatandaşlardan oluşan 200 kişilik grup, Çanakkale'deki adliye ek binası önünde toplandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği, mühürsüz oy pusulaları kararına itiraz etmek için bir araya gelen grup, 16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen referandumun iptal edilmesi talebiyle, hazırladıkları 200'e yakın dilekçeyi Ankara YSK'ya gönderilmek üzere Çanakkale Merkez İlçe Seçim Kurulu'na verdi.

İtiraz dilekçelerinin verilmesinin ardından bir açıklama yapan İDA Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Pirinçciler, "Çanakkale halkı olarak 16 Nisan'da tamamlanan halk oylamasıyla ilgili, Ankara'ya iletilmek üzere bireysel itiraz dilekçelerimizi sunuyoruz. İtirazımın sebebi; seçimle ilgili var olan kanunların çiğnenmesidir. Kanun varken YSK seçim tamamlandığında bir karar aldı. Mühürsüz zarflar, mühürsüz oy pusulaları ki bunların 2.5 milyon olduğunu biliyoruz, kabul edildi. Bir toplumsal sözleşme oylandı. Maalesef ülke ikiye bölündü. Toplumsal sözleşme ile ülke ikiye bölünmez. Hele hele bir toplumsal sözleşme yapılırken, son anda da kanun çiğnenerek yeni bir karar alınmaz. Bunu protesto ediyoruz. Seçimin yenilenmesi, yinelenmesini istiyoruz" dedi.

Eğer itirazları Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edilmezse Anayasa Mahkemesi'ne, Türkiye'deki iç hukuk yolları tükenirse, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi.

Adliyede "İtiraz" gerginliği

Anayasa değişikliği için yapılan referandumda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 'nun mühürsüz zarf ve oy pusulalarını kabul etmesine itiraz etmek için İl Seçim Kurulu'na gelen CHP İstanbul Gençlik Kolları üyeleri, adliye içinde sloganlar atınca güvenlik görevlileriyle aralarında gerginlik çıktı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı içinde bulunan İl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi sunmak üzere adliyeye giren çok sayıda partili, slogan attı. Bu sırada güvenlik görevlileriyle bazı partililer arasında kısa süren bir itişme oldu. Daha sonra adliye içinde Çevik Kuvvet polisi güvenlik önlemi aldı. Bu arada İl Seçim Kurulu önünde itiraz dilekçesini vermek isteyen partililer kuyruk oluşturdu.

İTİRAZDAN ÖNCE AÇIKLAMA

İtiraz öncesi Çağlayan Meydanı'nda toplanan partililer, "Seçim Kanunu'nun 98'inci maddesi: Üzerinde İlçe Seçim Kurulu ve sandık kurulu mührü olmayan zarflar geçersizdir" yazılı pankart açtı. "YSK'nın Başkanı halkın düşmanı" şeklinde slogan atan grup İzmir Marşı söyledi.

Daha sonra CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu, basın mensuplarına açıklama yaptı. Kenan Otlu, "Referandumda halk kararını verdi. Referandumda halk 'Hayır' dedi. Sandıkta kazandığımız seçimi, sokaklarda meydanlarda alın terimizle, emeğimizle, mücadelemizle kazandığımız seçimi maalesef YSK'da ayak oyunlarıyla elimizden almak istiyorlar. Seçim süreci maalesef devlet, cumhurbaşkanı başta olmak üzere, kaymakamlar başta olmak üzere, emniyet güçleri başta olmak üzere maalesef tarafsız olmaları gerekirken 'evet' lehine taraf oldular. Örtülü ödenekten devletin tüm imkanlarına kadar, sokakta arkadaşlarımızın gözaltına alınıp tutuklanmasına kadar, arkadaşlarımızın darp edilmesine kadar, maalesef devletin tüm imkanlarını kullanarak bir parti devleti haline getirerek, seçim sürecinin sakıncalı ve sıkıntılı bir şekilde geçmesini sağlamışlardır. Bu kadar baskıya rağmen bu kadar saldırıya rağmen tüm farklılıkları bir kenara bırakarak, Türkiye Cumhuriyetindeki vatandaşlar hangi düşünceden hangi görüşten olduğu hiçbir önem arz etmeden Cumhuriyetine, demokrasisine laikliğe sandıkta sahip çıkmıştır. Bu kadar baskıyı bu kadar yasakları bu otoriteye bu faşizme Türkiye halkı sandıkta yerle bir etmiştir" diye konuştu. 2,5 milyon mühürsüz oyun kabul edildiğini belirten Kenan Otlu, yanında torbayla getirdiği mühürsüz oy pusulalarını göstererek "O halde A4 kağıdına basıp çıktı aldığımız bu oy pusulaları da kabul edilsin" dedi.

KURUL ÖNÜNDE KUYRUK OLUŞTU

Alkışlar ve sloganlar nedeniyle partililer ve adliyedeki güvenlik görevlileri arasında gerginlik çıktı. Bazı partililerle güvenlik görevlileri arasında itiş kakışma oldu. Daha sonra adliye içinde Çevik Kuvvet polisi güvenlik önlemi aldı. Daha sonra partililer, itiraz dilekçelerini sunmak üzere İl Seçim Kurulu'na çıktı. Kurul önünde itiraz dilekçesini vermek isteyen partililer kuyruk oluşturdu.