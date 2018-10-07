Yüzme havuzunda klor gazı zehirlenmesi

Gaziantep'te bir yüzme havuzunda klor gazı sızıntısından etkilenen 32 kişi tedavi altına alındı.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde bulunan bir yüzme havuzunda içinden klor gazı geçen boru bilinmeyen bir nedenle delindi. Borunun delinmesi sonucu yüzme havuzunda bulunanlar klor gazından etkilendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Havuzdan tahliye edilenler, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından gazın çıktığı noktayı kapattı. Evlerinden alınarak hastaneye götürüldüler Bu arada gazdan etkilenen ancak havuzdan ayrıldığı belirlenen bazı kişiler de sağlık ekiplerince evlerinden alınarak hastanelere götürüldü. Ekiplerce hastaneye götürülen toplam 32 kişiden 6'sının solunum sıkıntısı çektiği öğrenildi. Yetkililer, 32 kişinin tedbir amaçlı hastanede 24 saat müşahede altında tutulacağını bildirdi. AA

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