Zabıta Daire Başkanı'nın bayıltana kadar dövdüğü personel: Büyüklerimiz ne emrederse onu yapacağım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB ) Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali’nin, emniyet şeridini kullandığı için bayıltana kadar dövdüğü zabıta çalışanı Kenan Fidan, konuya ilişkin olarak, "Hukuki yollara başvurup başvurmayacağımı henüz bilmiyorum. Büyüklerimiz ne emrederse onu yapacağım. Görüntüleri herkes gördü. Ötesi gerisi yok" dedi.

Karali, Fidan'a arkadaşlarının önünde bağırmış, ardından defalarca tokat atmış, bayıltana kadar döverek şiddet uygulamıştı. Karali, bu analrın görüntülenmesinin ardından görevinden uaklaştırıldı.

Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre; televizyon kanalları ve sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası pek çok kişinin tepki gösterdiği şiddet görüntüleri üzerine İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Karali’nin görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Uysal, “Zabıta kardeşimize yapılan çirkin muamele nedeniyle Zabıta Daire Başkanı’nı görevden uzaklaştırdım ve hakkında soruşturma başlattım. Vatandaşlarımız gerekli işlemlerin titizlikle yapılacağından emin olsunlar” ifadesini kullandı.

Zabıta Kenan konuştu

Tayfun Karali’nin şiddet uyguladığı taşeron çalışan zabıta Kenan Fidan, yaptığı açıklamada, ortaya çıkan görüntülerde her şeyin ortada olduğunu söyledi. Yaşananları kendisinin de tasvip etmediğini belirten Fidan, şunları söyledi:

“Ben çekici şoförüyüm. Emniyet şeridini kullanarak çalışıyorum. Şerit ihlali olduğu doğru. Bu sırada da müdür görmüş. Olayın çok detayına inmek istemiyorum. Hukuki yollara başvurup başvurmayacağımı henüz bilmiyorum. Büyüklerimiz ne emrederse onu yapacağım. Görüntüleri herkes gördü. Ötesi gerisi yok. Üstlerimden aldığım talimat doğrultusunda, kamu çalışanı olduğumuz için fazla konuşamayacağım. Büyüklerimiz zaten gereğini yaptı. Haberlerde neler yazılıp çizildiyse doğrudur. Ben çekici şoförüyüm ve trafik bürolarına bağlı olarak çalışıyorum.”