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23 HAZİRAN 2017 CUMA - YIL: 48

Zarar 5 milyon lira!

23 Haziran 2017, Cuma 11:58
​ERZURUM Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, uzayın Erzurum'dan izlenmesini sağlayacak Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) ile ilgili olarak yapılan ihalede, yüklenici firmanın usulsüzlüğü yüzünden 5 milyon TL zarar ettiklerini açıkladı.

Yaklaşık 200 milyon lira bütçesi olan DAG ile ilgili olarak yeni bir firma ile anlaştıklarını belirten Prof. Dr. Çomaklı,  "Projenin aynasının monte edilen bir kubbe kısmı var. Ne acı ki Erzurum'dan bir firma bu işi aldı. Ancak beceremedi. İşimizi zehir zıkkım etti. İşimizi bir yıl geri bıraktı. Kamuya 5 milyon TL zarar verdi. Bu vatan hainliğidir" dedi. 

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, önceki gün basın mensuplarına iftar verdi.  Rektör Prof. Dr. Çomaklı, Palandöken'in Karakaya tepelerinde 2 bin 500 dönümlük arazi üzerine kurulacak, altyapısı tamamlanan ve 2019'da ilk ışık alınacak DAG hakkında açıklamalarda bulundu. DAG'ın 4 metre çapındaki aynası ile Türkiye'nin en büyük teleskopuna sahip olacağı projede, yüklenici firmanın usulsüzlüğü nedeniyle 5 milyon lira zarar ettiklerini açıkladı.

İHALEYE GİRECEK FİRMALARI TEHDİT ETMİŞ

Uzun uğraşlar sonucu gözlemevi inşası için yeni bir firmayla anlaşma sağlandığını kaydeden Rektör Prof. Dr. Çomaklı şunları söyledi:

"DAG'ın  200 milyon TL bütçesi var. Erzurum'a Avrupa'nın en büyük gözlemevi kuruluyor. Proje çok parçalı. Projenin aynasının monte edilen bir kubbe kısmı var. Ne acı ki Erzurum'dan bir firma bu işi aldı. Biz yasalar gereği işi verdik, ancak beceremedi. Erzurum tabiriyle 'işimizi zehir zıkkım' etti. Biz yönetime geldiğimizde baktık ki iş bitmemiş, prosedüre uygun değil. Bu firmayla bir ara geldik. Ancak bir türlü uzlaşamadık. Yasa gereği iptale gidip dava açtık. Bu firma ihalelerden men edildi.  Mahkeme devam ederken ihaleye çıktık. Ancak ihalelere kimse girmiyor, iptal oluyor. Bir baktık ki bu malum şirket ihalelere girecek firmaları tehdit ediyor. Biz de bu engellemeleri aşmak için ihale sistemini değiştirerek ihaleyi yaptık. Bu malum firma bir siteye para vererek yazı yazdırmış, 'Atatürk Üniversitesi ne istiyor müteahhitlerden' diye.  Bu firma bizim işimizi bir yıl geri bıraktı. İhalelerimize engel oldu. Kamuya zarar verdi. Bu firmanın bize verdiği zarar 5 milyon TL. İşin bedeli kadar üniversiteye zarar verdi. Bu vatan hainliğidir."

DHA

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