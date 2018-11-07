Zeka küpünde gözünü dünya rekortmenliğine dikti

Uşak'ta alışveriş yapmaya gittiği kırtasiyedeki çalışanın yardım istemesiyle zeka küpü ile tanışan ve kendi çabasıyla bu alanda Türkiye rekortmeni olan 14 yaşındaki Melih Kayra Kadıoğlu, dünyanın en hızlısı olmak için çalışıyor.

Uşak Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi Kadıoğlu, 5 yıl önce alışveriş yapmaya gittiği bir kırtasiyede çalışanın çözmeyi beceremediği zeka küpüyle ilgili yardım istemesi üzerine "Rubik küp" ile tanıştı.

Aynı kırtasiyeden satın aldığı üçlü zeka küpünü hiçbir eğitim almadan çözen Kadıoğlu, bir süre sonra değişik zeka küpleriyle çalışmaya başladı.

Destek eğitimi aldığı Uşak Bilim Sanat Merkezi öğretmenlerinin teşvikiyle geçen yıl zeka küpü yarışmalarına katılmaya başlayan Kadıoğlu, İzmir'de Şubat 2018'de yapılan yarışmada 2,70 saniyelik derece ile "skewb" kategorisinde Türkiye rekortmeni olmayı başardı.

Zeka küpünde dünyanın en hızlısı olmayı amaçlayan liseli Kadıoğlu, gözünü dünya rekortmenliğine dikti.

"Dünya rekoru için resmi müsabaka bekliyorum"

Melih Kayra Kadıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tek yüzünde bir büyük kare ile 4 küçük üçgen bulunan skewb zeka küpündeki 2,70 saniyelik Türkiye rekorunu daha aşağı çekmeyi başardığını belirterek resmi yarışmaları beklediğini söyledi.

Her gün evde en az 1 saat zeka küpü ile çalıştığını aktaran Kadıoğlu, "Skewb'de dünya rekoru 1,10 saniye. Evde yaptığım derecelerde bunun altına indiğim oldu ancak henüz bir resmi müsabakada bunu başaramadım. Kısa süre içinde dünya rekorunu kurmak istiyorum." dedi.

Değişik zeka küpleriyle vakit geçirmeyi sevdiğini ifade eden Kadıoğlu, ailesi ve öğretmenlerinin sürekli olarak kendisini desteklediğini ifade etti.

Kuramsal fizikçi olmak istiyor

Zeka küpünün yaşamsal becerilerini artırdığını anlatan Kadıoğlu, fiziğe ilgi duyduğunu ve ilerde kuramsal fizikçi olmak istediğini dile getirdi. Kadıoğlu, "6 yıldır Bilim Sanat Merkezi'nde eğitim alıyorum, arkadaşlarım ve hocalarım beni her alanda destekliyor. Zeka küpü hem el becerimi hem beynimin hızlı çalışmasına katkı sağlıyor. Aileler çocuklarını bu tür etkinliklere yönlendirmeli bence. Dünya rekorunu kırmak zor olabilir ama benim için imkansız değil." dedi.

Hızı baş döndürücü

Uşak Bilim Sanat Merkezi Müdürü Şakir Özdemir, "Melih'i izlerken insanın başı dönüyor. Zeka küpünde gerçekten çok hızlı. Geçen yıl biz yarışmalara katılmasını istedik. Katıldığı ilk yarışmada Türkiye rekortmeni oldu. Umarım kendini daha da geliştirir. Melih'in eğitim hayatında da çok başarılı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Rubik küpü

Rubik küpü, 1974 yılında Macar mimar ve heykeltıraş Erno Rubik tarafından icat edildi. Dünya tarihinde en çok satılan oyuncaklar arasına giren küpün değişik modelleri bulunuyor. 1977 yılında üretilmeye ve satılmaya başlayan Rubik küpünün zeka gelişimine katkısı olduğu bilim insanları tarafından kabul ediliyor.