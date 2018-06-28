Zincirleme kaza ile İstanbul yönü ulaşıma kapandı; uzun araç kuyrukları oluştu!

Anadolu Otoyolu'nun Gültepe Tüneli'nde 4 aracın karıştığı ve bir kişinin yaralandığı zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönünde ulaşım sağlanamıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı, otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Alınan bilgiye göre, Hulusi Gültekin yönetimindeki 38 DN 362 plakalı tır, Anadolu Otoyolu Gültepe Tüneli'nde trafiğin yavaşlaması nedeniyle duran Mehmet Akif Poyraz idaresindeki 34 BCT 548 plakalı otobüse çarptı. Otobüs de önündeki Engin Ölmez yönetimindeki 06 DAS 22 plakalı kamyonete, kamyonet de Mustafa Uzunoğlu idaresindeki 14 FM 600 plakalı çimento yüklü tıra çarptı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Ölmez, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım sağlanamaması uzun araç kuyruklarına sebep oldu. AA

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