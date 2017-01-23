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24 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Zincirleme kazada kaldırımda yürüyen polis öldü, 2 yaralı

23 Ocak 2017, Pazartesi 23:01
ŞANLIURFA'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında kaldırımda yürüyerek evine gitmeye çalışan polis memuru Recep Yanmaz öldü, sürücülerden 2'si ise yaralandı. Polis memuru Yanmaz'ın, mesai arkadaşlarının arabayla eve götürme isteğini, "Bugün canım çok sıkkın. Biraz yürümek istiyorum" diyerek geri çevirdiği belirtildi.

Kaza, akşam saatlerinde GAP Bulvarı'nda meydana geldi. Merkez Karaköprü İlçesi'nden kent merkezi yönüne ilerleyen Bilal Bayram yönetimindeki 79 DZ 656 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Yücel Demir’in kullandığı 63 DE 514 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmayla karşı şeride geçen Yücel Demir'in kullandığı otomobil ise Turgut Arca idaresindeki 21 BR 251 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme kazada sürüklenen Demir ve Arca'nın kullandığı araçlar, kaldırımda yürüyen Karaköprü ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Recep Yanmaz'a çarptı. Kazada polis memuru Yanmaz olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücülerden Bilal Bayram ve Yücel Demir yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ile kurtarma ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralı sürücüler sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 

"CANIM ÇOK SIKKIN, BİRAZ YÜRÜMEK İSTİYORUM"

Kazayı duyup olay yerine giden polis memurunun mesai arkadaşları, kaldırıma savrulan ceset başında gözyaşı döktü. Kazada ölen polis memuru Recep Yanmaz’ın, akşam mesai çıkışında arkadaşlarının arabayla eve götürme isteğini "Bugün canım çok sıkkın. Biraz yürümek istiyorum" diyerek geri çevirdiği öğrenildi. Adı öğrenilemeyen eşini kanser nedeniyle kaybettiği belirtilen 2 çocuk babası polis memuru Yanmaz'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. Kazayı haber alarak olay yerine gelen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sunay Balıkkaya da, görevlilerden bilgi aldı. Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı karayolu, otomobillerin çekicilerle otoparka çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

DHA

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