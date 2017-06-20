Zırhlı polis aracıyla otomobil çarpıştı: 5 ölü

Diyarbakır Lice' de polis zırhlı aracıyla otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre; 5 sivil öldü, 5 polis yaralandı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi öldü, 5 polis yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayacık köyü mevkisinde zırhlı polis aracı ile karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada ticari araçta bulunan 5 kişi öldü, 5 polis yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
DHA