Zırhlı polis aracıyla otomobil çarpıştı: 5 ölü

Diyarbakır Lice' de polis zırhlı aracıyla otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre; 5 sivil öldü, 5 polis yaralandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi öldü, 5 polis yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayacık köyü mevkisinde zırhlı polis aracı ile karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ticari araçta bulunan 5 kişi öldü, 5 polis yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. DHA

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