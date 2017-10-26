Zonguldak'ta dalga boyu 4 metreye ulaştı

Zonguldak'ta şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 4 metreye ulaşan dalgalar oluştu.

Kentte aralıklarla yağan yağmurla birlikte şiddetli rüzgar etkili oldu. Saatteki hızı yer yer 30 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde metrelerce dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı'nda kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu 4 metreyi buldu. Dalgalar, zaman zaman mendireği aşarak liman içine kadar ulaştı. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri ve kuru yük gemileri denize açılamadı. DHA

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