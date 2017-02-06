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6 ŞUBAT 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

Zonguldak'ta heyelan

06 Şubat 2017, Pazartesi 18:56
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeni yapılan karayolunun bir bölümünde heyelan meydana geldi.

​Karayolları yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Zonguldak-İstanbul arasında ulaşımı sağlayan karayolunun Bayat köyü mevkisindeki 100 metrelik bölüm, etkili sağanak nedeniyle çöktü.

Yol ulaşıma kapanırken, karayolları ekiplerinin, heyelanın meydana geldiği bölgede işaretleme yapmalarının ardından ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

Heyelanın, uzun vadede yol çalışmalarını etkilemeyeceği, Zonguldak - Ereğli arasındaki karayolu çalışmalarının 2018'in sonunda tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

DHA

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