Zonguldak'ta maden ocağında göçük: Kurtarma çalışmaları sürüyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiden biri bulunduğu yerden çıkarıldı, diğer işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, TTK Karadon Müsessesi'ne bağlı ocakta, çalışmaların sürdüğü esnada eksi 360 ve 460 kotları arasında göçük meydana geldi. İşçilerden İsa Çeltik, Cafer Tepebaşı ve Abdülkadir Çebeci'nin göçük altında kalması üzerine diğer işçiler tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar sonucu, işçilerden Abdülkadir Çebeci bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. TTK Genel Müdür Vekili Kazım Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci ve yönetim kurulu üyeleri, olay yerine geldi. 112 Acil Servis ile TTK tahlisiye ekiplerinin sevk edildiği ocakta, diğer 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. AA

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