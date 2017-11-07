Zonguldak'ta okulda 'kalorifer kazanı' patlaması!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir okulun kalorifer kazanındaki patlama sonucu bir hizmetli vefat etti, bazı öğretmen ve öğrenciler de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çaycuma Mesleki Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin kalorifer kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri ve polis, olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, okulda hizmetli olarak görev yapan Selahattin K'nin öldüğü belirlendi. Patlamada yaralanan bazı öğrenci ve öğretmenler de tedavi altına alındı. Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli de incelemede bulunmak üzere okula geldi. AA

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