Zorluklar engel değil: İnşaatlardan şampiyonluğa

Van Depremi sonrasında ailesiyle Antalya'ya taşınarak inşaatlarda babasıyla çalışan Ekinek, halterde Türkiye birincisi olmayı başardı.

Antalya'da bir yandan inşaatlarda çalışan bir yandan da halter antrenmanlarına devam eden Murat Ekinek, Türkiye birincisi olmayı başardı.

Van'da 2011'de yaşanan depremin ardından, Ekinek ailesinin memleketlerinden ayrılmasına neden oldu. Baba Kerem Ekinek, yıkılan evlerinin ardından deprem korkusundan uzaklaşmak ve 5 çocuğunun geleceği için akrabalarının da bulunduğu Antalya'ya taşındı.

Ailenin en küçük çocuğu olan Murat Ekinek, lise ikinci sınıfta başladığı halterde, ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle bıraktı. Bir yandan okuyan bir yandan da hafta sonları inşaatlarda çalışan Ekinek, liseyi bitirince tekrar halter sporuna başladı.

İnşaatlarda artakalan zamanlarında halter antrenmanlarını sürdürmeye çalışan Ekinek, 27-30 Nisan'da Konya'da düzenlenen Halter Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 56 kiloda birinci oldu.

Zorlukları yenerek şampiyon oldu

Milli sporcu Ekinek, yaptığı açıklamada, 2011 yılında yaşanan depremde evlerinin yıkıldığını belirterek, bu nedenle ailesiyle Antalya'ya göç ettiklerini söyledi.

Lise ikinci sınıfta haltere başladığını ve çok çalışarak Türkiye üçüncüsü olmayı başardığını anlatan Ekinek, "Ailemin maddi sıkıntıları yüzünden halteri bırakmak zorunda kaldım. İnşaatta çalıştım, fırında çalıştım. Sonra liseyi bitirdim. Sekiz ay antrenman yapmadım. Arkadaşlarımın çağrısıyla Ekrem Celil hocamızın yanında yeniden haltere başladım." değerlendirmesinde bulundu.

"hafta içi antrenmanda hafta sonu da inşaatta çalışıyorum"

Ekinek, 6 ay antrenman yaptıktan sonra Konya'da yapılan Gençler Türkiye Halter Şampiyonası'nda birinci olmayı başardığını dile getirerek, "Şu anda hafta içi antrenmanda hafta sonu da inşaatta çalışıyorum." diye konuştu.

Haltere ilk başladığında ailesinin "Boyun kısa kalır" uyarısıyla karşılaştığını anlatan Ekinek, elde ettiği başarılarının ardından "Oğlum git antrenmanını yap." dediklerini aktardı.

Baba Kerem Ekinek de çocuklarının ekmek sahibi olması için inşaatlarda çalıştığını vurguladı. Zamanında imkansızlıklar nedeniyle okuyamadığını ifade eden baba Ekinek, "Bizim geleceğimiz çocuklarımızdır. Onlar ne kadar ileri giderse bizim için daha iyi olur. Cenabı Allah devletimize zeval vermesin. Benim oğlum bu işten bir ekmek sahibi olabilir." dedi.