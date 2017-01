İhlâsın ehemmiyeti

“Bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta-i istinad, en kısa bir tarîk-i hakikat, en makbul bir duâ-yı mânevî, en kerametli bir vesile-i makasıd, en yüksek bir haslet, en sâfi bir ubudiyet, ihlâstır.” (Lemalar)

Bediüzzaman Hazretleri’nin 20. Lema ve 21. Lema’da bahsettiği ihlâs meselesi pek mühimdir. İhlâslı olmayan Müslüman, savaşa kalkansız giden bir savaşçıya benzer. İbadetin ruhu ihlâs’dır. İhlâs ise, yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır.

Bir kıssa ile anlatalım:

Fakirin biri, bir ağaç dibinde gölgelenmekte olan Hz. Ali’ye (ra) gelir, ihtiyaçlarını arz eder:

— Çoluk-çocuk sıkıntı içindeyim, ne olur bana biraz yardımda bulunun, der.

Hz. Ali (ra) hemen yerden bir avuç kum alır, üzerine okumaya başlar. Sonra da avucunu açar ki, kum tanecikleri altın külçeleri hâline gelmiş…

— Al, ihtiyacını karşıla! der fakire.

Fakirin gözleri yerlerinden fırlayacak gibi olur:

— Allah aşkına söyle yâ Emîrel-müminîn! Ne okudun da kum tanecikleri altın oluverdi? der. Hz. Ali (ra) anlatır:

— Kurân-ı Kerîm, Fâtiha Sûresi’ne gizlenmiştir. Ben de Kur’ân-ı Kerîm’i okudum, yani Fâtiha Sûresi’ni okudum bu kumlara…

Bunu öğrenen fakir durur mu? O da bir avuç kum alır ve başlar okumaya. Okur, okur, okur… Ama kumlarda bir değişiklik yoktur. Altın filan olmuyor, aynen duruyor. Tekrar gelir ve İmam Ali kerremallâhü vechehû Hazretlerine:

— Ben de okudum, ama birşey değişmiyor; kumlar altın olmuyor, der. Emîrül-Mü’mînin Hz. Ali (ra) boynunu büker, mahcup bir edâ ile cevap verir:

— Ne yapayım, der. Duâ aynı duâ; ama, okuyan ağız aynı değildir!

İşte bütün mesele buradadır. Okuyanın ihlâsında ve teveccühünde… Aynı duâ; aynı îman, aynı İhlâs ve aynı teveccühle okunacak ki, aynı netice elde edilebilsin. Yoksa kumu altın yapmak gibi bir iksire sahip olabilmek mümkün olmaz.

Kıssadan da anlaşıldığı üzere ihlâs temiz kalplere bahşedilen, azı çok eden, sığ şeyleri derinleştiren sınırlı olan ibadeti taati sınırsızlaştıran öyle güzel, öyle sihirli bir iksirdir ki, ona sahip olan başka şeye ihtiyaç duymaz. İhlâsın bu sırlı gücünden dolayıdır ki Peygamber Efendimiz (asm) Hadis-i şerifinde;

“Dini hayatında ihlâslı ol, az amel yeter.’’ (Münavi, Feyzul Kadir)

“Her zaman amelleriniz de ihlâsı gözetin, zira Allah, sadece amelin halis olanını kabul eder’’ (Münavi, Feyzul Kadir) buyurarak, amellerin ihlâsa yönelik olmasını vurgular. Yani ihlâs Allah’a karşı yaptığımız ibadetlerin yanlızca O emretti diye yapmamızdır. Eğer başka bir sebep için yaparsak o ibadet batıldır. İhlâs, kul ile Rabbi arasında bir sırdır. Allah sevdiği temiz kalplere koyar ihlâsı. Bu kulluk ve imtihan dünyasında bir Müslümanın olmazsa olmaz hallerden birisidir.

Hatırlanacağı üzere Hz. Adem’in (as) yaradılışında şeytan, Allahın Hz. Adem’e (as) secde emrine kendi kibir ve enaniyetinden dolayı uymamış ve ebediyen Cennetten kovulmuştur. Ayrıyeten kendisine kıyamet gününe kadar mühlet verilmiştir. İnsanoğlunun Yüce Yaratıcısına karşı isyan etmesi için her türlü yola başvurucağına, pek çok insanı böyle azdıracağına yemin etmiştir. Bütün kin ve nefretini dökse de yine bazı kulları yolundan çıkaramayacağını da kendisi itiraf etmiştir. İşte bu kutlu insanlar ise ihlâs sahibi olan Müslümanlardan başkası değildir.

Müslüman kardeşlerim, ehl-i dünyanın nefisperestliğini, hakperestliğe tercih etmeyin, saadeti ebediyeyi kaybetmeyin.

Cenâb-ı Hak cümlemizi ihlâslı kullarından eylesin! (Amin).