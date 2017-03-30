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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Başörtülü enaniyetin mors alfabesi

Zeynep ÇAKIR
30 Mart 2017, Perşembe
“Kim milyoner olmak ister” yarışmasında tesettürlü bir genç kızı izledim. Ablası ve yeğeniyle gelmiş. Salona çok büyük bir öz güvenle giriyor. Tabiî hoş geldiniz faslında sunucu ile tokalaşıyor!

Sonra efendim, işte nereden geldiğini, ne yaptığını anlatıyor kısaca iyi bir mevkide. Yeğeni “teyzeme güveniyorum” diyor.

Genç kızın başlangıçtaki o çok özgüvenli hâli, sorular peşpeşe geldikçe yerlerde sürünmeye başlıyor.

Demem o ki bilgi şöyle dursun malûmatlı bile değil... O boş boş gülümsemeleri, “senin ne harcınaydı buralara gelmek” pişmanlığını örtmeye yetmiyor.

Fakat bir soru var ve genç kız zaten bilgi işlem gibi bir bilgisayar önünde mesai yapan biri. Evet, bu zamanda belki çok duyulmamış jenerasyon olarak yeni olduğundan bu bilgiye uzak düşüyor. Tamam kabul ediyorum...

Soru, “Çizgi ve noktalardan oluşan alfabenin ne olduğu.”

Seyirciye soralım diyor seyirci “mors” olduğunu oyluyor...

O kabul etmeyip “Ben “Kiril” olduğunu düşünüyorum, ama” diyerek bir de diğer joker denemesine girişiyor. Yani bilgi yok. Başkalarının bildiğine dair güven de yok...

Ev hanımı olsaymış, o da yok...

“Ganaj” soruluyor bir diğer soruda... Onu da “Ahh annem” diyerek keşke mutfağa daha çok girseydim... O soruyu da telefon jokeri ile hallediyor.

En nihayet hangisi “Dostoyevski eseri değildir?” sorusunu da bilemeyerek yarışmadan mors olarak çekiliyor.

Şimdi ben bu acımasız tenkidi neden yapıyorum?

1- Evet, bir bilgi yarışmasında kimse; ‘Amerikan tavukları ne kadardır’ bilecek malûmata sahip olmak zorunda değil ve bu da bilginin göstergesi değildir.

2- Fakat bir yarışma programına çıkacaksan, etrafından en az 1000 kere; “Yaaa sen çok bilgilisin katılsana şu yarışmaya” denmesi lâzım...

Ahh aaah bana Kenan Işık sunduğu zamanlarda çok diyen olmuştu da; 

1- O tokalaşmak ve 

2- O sandalyede oturmak yüzünden gitmemiştim... Benim öyle acayip beceriksizliklerim vardır. Bir sıçramada o sandalyeye tüneyenlere; “Vayy be o ne dinamizm” diye bakakalıyorum. 

3- 125 milyon bekleyen insan, ekran önünde kendini dener. Ne kadar doğru cevap verebildiğini bilir, ondan sonra çıkar meydana. Ben de bir düğme dikmeye üşeniyorum, ama güzel manto dikip giymek istiyorum. Çünkü annem çok güzel dikiyor, giydiriyordu bizleri. “Madem ben o annenin kızıyım, ben de yaparım” demekle bu iş oluyor, taşıma suyla değirmen dönüyor mu?

Eee dönmüyor tabiî. İnsanın boyunun ölçüsünü böyle alıyorlar.

4- Bir öğretmen yanım, bir de mükemmeliyetçi bir duruşum var. Bu yüzden insan bir konuya el attı mı, onu elinden gelen en iyi şekilde ortaya çıkarmalı, yoksa geri çekilmeli, haddini ve kapasitesini bilmeli diyorum.

5- Maharet ve salâhat diyorum bir de... Zaten genelde kim olursa olsun, kendini dev aynasında gören kifayetsiz görgüsüzlere kızıyorum. Ama husûsen tesettürlü insanların bu konuda daha dikkatli olmalarını murad ediyorum. Bu yüzden gözüme batıyor.

Yeni, şımarık, kapasitesinin ne olduğunu bilmeyen bir hanımağa tarzı, külhanbeyi havalı tesettürlüler çoğaldı. Ezik hallerini statü gibi gösteren bir kendini bilmezlik aldı başını gidiyor. 

Bilgiyi taşıyan mütevazı, örtüyü taşıyan vakur olur. Ve herkes hakkettiğiyle muamele görür.

“İşte böyle bir başörtüm var” diye herşeyi hakkettiğini sanan nevzuhur tiplerden hazzetmiyorum.

Napayım elimde değil.

Haşiye: Bu tenkitlerin hiçbiri kendimizi bu hallerden beri tutmaya gerekçe olmadığı gibi, tesettürlü insanın her haliyle ideal olmasını beklemek ifratına da düşürmemeli. Sadece ikaz ve vasatı koruma noktasında farkındalık uyandırma maksadı bizimkisi. Galiba bu ayrıntıyı kaçırıyoruz.

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Yorumlar

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  • HÜSEYİN İLHAN

    30.03.2017 09:58:19

    Allah razı olsun.Maalesef 15 yıldır ülkede her alanda mirasyediler mantar gibi bitmeye,ayrık otu gibi her yeri sarmaya başladılar. 'Bilgili olan mütevazi,tesettürlü olan VAKAR olur,Çok güzel tesbit ve harika ifade. Rabbim bu güzelliklere layık olanların sayısını arttırsın. Mütesettire hanımefendileri,dindar insanları DARBECİ,HAİN-TERÖRİST ,diye etiketliyen ,etiketlettirenleri ıslah etsin ıslah etsin ıslah etsin.Olmayanları da KAHHAR İSMİ CELİLİYLE KAHRU-PERİŞAN eylesin. Tüm YENİASYA okuyucu kardeşlerimin ve İSLAM ALEMİNİN REGAİB KANDİLİ MÜBAREK OLSUN.RABBİM HAYIRLARDA BULUŞTURSUN.

  • yeni nesil...

    30.03.2017 05:28:08

    Hocam ne yazık ki ne zaman dışarı çıksam bir başörtülü bayanın acaip bir hali gözüme takılıyor o başörtüsünü o şekilde kirletmesi içimi acıtıyor " gidip, bacım şu örtüyü ne diye takıyosun acaba" diyesim geliyor. Sonra kendi günahlarım aklıma geliyor susuyorum. Ama olmuyor hocam olmuyor... artık kapanmak daha kolay oldu ülkemde hem galiba dünya adınada her işte daha iyi prim yapıyor. Sadece başı örtmek ve kalan herşeyde açık olandan zerre faksız, hatta ne yazık ki daha rahat yaşayan bir nesil türedi. Vesile olanların vay haline...

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