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17 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Çok havalı bir yazı

Zeynep ÇAKIR
17 Aralık 2018, Pazartesi 00:08
Kadın bu soğuk havada biraz hava almak için dışarı çıktı.

Evdekilere ‘Gelmek isteyen var mı?’ diye sordu, ama herkes kendi havasındaydı. 

Canı sıkılmış bir halde; ‘Amaaan’ dedi ‘Ben de kendi başıma takılırım, bir iki mağaza gezer evin eksiklerini alırım. Belki biraz havam değişmiş olur’ diye düşündü.

Mağaza dolaşmak güzeldi de, ahh her gördüğünü almak istemek hevesine kapılıp lüzumsuz bir şey almak ne fenaydı! İradesini kullanıp ihtiyacı haricinde harcama yapmayacağını kendine telkin edip durdu. 

Bu pahalılıkta ve onca düşkün insan varken israf etmenin havaya para savunmanın âlemi yoktu.

O arada bir arkadaşı aradı, havadan sudan konuştular, hava durumunu da tabi...

Çarşıda olduğunu söyleyince arkadaşı da aldığı bir şey üzerine tam 10 dakika yorum yaptı.

 “Ayy, havan batsın” diye söylendi içinden...

 Zaten artık telefonda değil telefonun içindeki sanal dünyada daha da fazla hava atmak sıradan bir rutin haline gelmişti... Önceden olanı gizlemek makbul, şimdi olan ne varsa ortalığa dökmek geçerliydi. 

Havalı mekânlarda olmak, havalı kıyafetler giymek, havalı arkadaşlar edinmek isteği işte bu AVM’leri, kafeleri tıka basa dolduruyor. Kimi ihtiyaçtan, kimi şehirde yapılacak bir şey bulamamaktan, ama çoğunlukla çoğunluğun havasına uymaktan kaynaklanan bir anlayış buraları kaçınılmaz uğrak yerleri haline getiriyordu... 

Biraz daha dolaştı sonra bıktı, “Buranın havası kaçtı” dedi. “Bu kadar yeter, eve döneyim artık.” 

Yürüyerek giderken evinin yakınındaki parkta takılan bir grup genci gördü. Gençlik taşkınlığı ile abartılı kahkahalar, galiz küfürler ede ede birbirleriyle şakalaşıyor, hatta bir ikisi kim bilir neye sinirlenerek işi birbirlerine vurarak sataşmaya kadar götürüyordu. 

İkaz etse kim bilir kendisi de o cümlelerden hissesini alırdı. Hızlı adımlarla evinin yolunu tuttu.

Geçen bir komşusu daha 18 yaşında olan oğlunun sevdiği kızı alması için kendilerine nasıl baskı yaptığını anlatıyordu. 

Nolacak diyordu kadın aklı beş karış havada işte... Ona göre hava hoş... Neyse sonra bozuşmuşlar her ne sebeptense... Bizim oğlan havayı almış sonunda... 

Nihayet evin kapısındaydı. Kadın anahtarı ararken hiç tanımadığı biri hızla çıkıp gitti apartman kapısından. Ne selâm ne sabah... Şöyle bir irkildi, kimdi neyin nesiydi? Yoksa hırsız mı? Zira bu aralar çok komşu evleri soyulmuş insanların canı çok yanmıştı. Belki de komşulardan birinin yakını geldi ziyaret etti, dönüyor. Havadan buluttan nem kapar oldun off yaa diye kendini azarladı.

Sonra da, ama haksız da sayılmam kimse kimseyi bilmez tanımaz oldu. Artık eskiden bu mahalle böyle miydi? Buraların da havası bozuldu diye yeni bir düşünce yerleşti zihnine. 

Kapıyı açtı... Kızı elindekileri aldı, yüzü gülüyor. Bir havalara girmiş, bir havalara girmiş... Sebebini sordu. Meğer korktuğu sınavdan hem çok iyi hem de sınıfta en iyi notu almış... Havası bundanmış... Mutlu oldu, sevindi...

 Bir de mutfaktan gelen çayın kokusu evin havasını nasıl da ısıtmıştı. 

Kızım dedi, “Bir namaz kılayım geliyorum sen çayları doldur. Kurabiyeleri de koy iki küçük pasta tabağına, karşılıklı lâflayalım. 

Radyoyu da aç, ama kısık olsun, çalsın usûl usûl ‘memleket havaları’ biz de havamızı bulalım keyfimize keyif katalım...

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