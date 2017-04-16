"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 NİSAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Kalbimiz neden acıyor?

Zeynep KÜTÜK
16 Nisan 2017, Pazar
Muhabbet şu kâinatın yaratılış sebebi ve kuvvetli bir rabıtası.

Şahit oluyoruz ki, kürre-i arzda her bir mahlûkat birbiriyle muhabbet içerisinde hareket ediyor. O muhabbet bağı ile birbirlerinin imdatlarına koşturuluyorlar. Unsurlar nebatatın, nebatat hayvanatın, hayvanat insanların... 

Muhabbet mahlûkatın arasına nuranî bir bağ kuruyor. Say ederken sevgi ile yapıyorlar. Usanç dahi hissetmiyorlar. Düşünsenize bir tavuk, usandığından yumurta vermekten vazgeçmiş olsun. Veya bir inek, “artık insanlara süt vermiyorum” desin. Garip olurdu her halde. Ama görüyoruz ki, ne tavuk yumurta vermekten, ne inek süt vermekten, ne de toprak, üzerinde bitki yetiştirmekten vazgeçmiyor. Yani kâinatta öyle bir sevgi bağı var ki, her bir varlık, bir başkasına yardım etmekten zevk alıyor âdeta.

Gözümüzü çevirip baktığımızda muhabbetin tesirini anlıyoruz. Bu his bu kadar kavi iken insanlarda neden çok zayıf, anlamak zor hakikaten.

Bir düşünelim Efendimiz’e (asm) olan muhabbet sırrıyla yaratılmışsa kâinat, evvelâ ona hürmetsizlik olmaz mı sevmemek? Mayada muhabbet varsa, hamurun muhabbetsiz olması nedir?

Sevgi, emek ister derler. Ben de diyorum ki; sevgi sevebilmektir. Ve sevdiğine sevdiğini söyleyebilmektir. 

 Muhabbetle yaratılan, Efendimiz (asm) muhabbeti ne güzel tarif etmiş ve bize yolu çizmiş: “Seven sevdiğine sevdiğini söylesin” demiş. Bize düşen iki dudak arasından pervasızca çıkan sözlerimizin sevgi sözleri olması. Bizler muhabbet fedaisi isek, muhabbet dem ve damarlarımıza kadar işlemeli. Muhabbet ve ihlâsla say edip en güzel muhabbetlerle donanmalı. 

Peki, muhabbet ediyorum, ama karşılık bulamıyorsam ne olacak? İnsanın kalbine derç edildiği için bu duygu, sevdiğinden mukabele de bekliyor. Beklediği muhabbeti bulamadığı zaman da azablar çekiyor. İşte burda düşünmemiz gereken ayine-i samed olan kalbin bâtnına fâni mahbublar mı ilişti diye kalbimizi kontrol etmeliyiz. Batın-ı kalb Allah’ın Samed isminin ayinesi ise oraya fâniyat girmeli mi? 

Peki, kalbimize derc edilen muhabbeti Rabbimizden gayrısına hiç mi sarf etmeyeceğiz? Elbette seveceğiz. Fakat bir ölçü ile. Fâniler, kalbin zahiri yüzünde kalarak, bâtnı yalnız Rabbin sevgisi ile doldurmalı. Çünkü geçici muhabbetler ziyade olduğunda içeriye sızıntı yapabiliyor. Ve sızıntıdan dolayı da Mahbub-u Ezeli tamamen o sevgiyi dışarı atıyor. Bu sebeble muhabbetimizi yoğun sarf ettiğimiz kişilerden firak belâsını görüyoruz. Onlarla imtihan olunuyoruz.

Ancak Muhabbeti ölçülü kullandığımızda firaklara uğramayacağız veya ayrılık belâsı elem vermeyecektir inşallah.

Kalbimizin bâtnının Lillah sevgisiyle dolması duâsıyla.

Okunma Sayısı: 108
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    47. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Oy verirken bunlara dikkat!

    Suriye'de otobüs konvoyuna saldırı: En az 100 ölü

    Van'da zırhlı aracın geçişi sırasında patlama

    KHK’yla ihraç edilen yarbay Alkan: Toplum içinde cüzzamlı gibi yaşıyorum

    İstanbul'da IŞİD operasyonu: 49 gözaltı

    Şili'de 6,2 büyüklüğünde deprem

    Dünyanın en uzun radyo tartışma programı

    Bilim insanları açıkladı: Facebook sağlığa zararlı

    Seçim yasakları başladı

    Tüfeğe karşı domatesle kendini böyle savundu

    650 yıllık tarihi türbe taşınıyor

    Yüksekova'da şehit sayısı 2'ye yükseldi

    Sarraf'ın savcısı Bharara hakkında inceleme

    'Az alkışlayanlar' salondan atıldı

    AKP, millet kılığına girmiş devlettir

    'Tank durduran Erdoğan' heykeli dikildi

    10 aydır basın kartları verilmedi

    Filistinli çocuklar için “Kudüs” oyunu

    Bu saldırı insanlık dışıdır

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Abdülhamid’den 15 Temmuz’a
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Hayr-ı Mutlak’tan hayır gelir
    Faruk ÇAKIR

    Tercih günü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali SANDIKÇIOĞLU

    Azla yetinmek
    Zeynep KÜTÜK

    Kalbimiz neden acıyor?
    Risale-i Nur'dan

    Allah’tan başka, birbirinizi rab edinmeyin
    Mehmet KARA

    Vatandaşlık borcunu ödeme günü
    MERAL DEMİRDÖĞMEZ

    Şahs-ı mânevî havuzunda eriyebilmek
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman ve Fikret Yörük

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.