Şevkin kaynağı okuma programları

Gençlik kıymetli ve zevkli bir nimet. Kıymettarlığı ile beraber zorlu bir hayat dönemi.

Hissiyatların ve taşkınlıkların olabileceği zaman olmasından pek çok vartaları da var. Bu nimetin aklı ve kalbi yerinde bir mü’min olarak ahiret ticaretlerine sarf edilse, kârlı bir ticaret ve hayırlara vasıta yapmış olunur.

Hissiyatlarımızın hareketliliğinden iffet, istikamet ve takva çizgisinde olmak da çok kolay bir şey değildir. Bununla beraber dönemin pek çok vartaları da vardır. Bu taşkınlıkların ebedî hayatı tehlikeye atma hatta kaybetme sebebi olması da kuvvetle muhtemel. Dünya hayatındaki tehlikeli neticelerine baltığımızda hapishaneler ve hastaneler en büyük delil. Ahiret hayatı da bu nispette düşünülebilir. Fani ve muvakkat lezzetlere bedel baki elmasları zedelemek hiç kâr-ı akıl olmaz. Meşrû dairedeki lezzet keyfimize kâfi olabilir.

Herşeyde olduğu gibi gençliğe muhabbetinde bir ölçüsü bulunmakta. Bu zevkli nimete karşı muhabbetin ölçüsü “Hem gençliğin letafetini, güzelliğini Cenâb-ı Hakk’ın lâtif, şirin, güzel bir nimeti nokta-i nazarından istihsan etmek, sevmek, hüsn-ü istimal etmek, şakirane bir nevi muhabbeti meşrûadır. Elbette gençliğe şükrümüz hiç şüphe yok ki onu Allah hesabına kullanmakla olacaktır.

Gençlik nimetimize istikametle, taatle, şükredersek ziyadeleşip bakileşecektir. Hem bu sayede meşrû bir lezzeti de tatmış olacağız. Yoksa Bediüzzaman’ın da dediği gibi “Hem belâlı olur, hem elemli, gamlı, kâbuslu olur, gider. Hem akrabasına, hem vatanına, hem milletine muzır bir serseri hükmüne geçirmeye sebebiyet verir.”

Evet bu lezzetli nimeti hayırlara sarf etmek için, ruhumuzu kuvvetlendirecek salih insanların olduğu ortamlarda bulunmak da önemli. Bu ortamlar hele de Risale-i Nur okuma programları olursa tadı lâtifelerde kalan bir lezzet oluyor. Hazır okullarda tatile girmişken İslâm kardeşliğinin en şirin olduğu bu mekânları kaçırmamak en güzeli.

Biz de Kocaeli Gebze cemaati olarak liseli kızlarımıza okuma programı düzenledik. Bu yazıyı kaleme almaktan maksadımız da duâlarınızı talep etmemiz. Geçirmekte olduğumuz zor süreçlerden sonra gençlerimiz bu programı vesile bilip inşallah tekrar kuvvet kazanıp şevkle derslere iştirak ederler.

Programımızın marifetullah ve muhabbetullah mertebelerinde seyredip lezzet-i ruhaniyeye terakki olması duâsıyla.

Dipnotlar:

1- Sözler, 32. söz 2. mevkıf.

2- Sözler,13. söz 2. makam haşiyesi.