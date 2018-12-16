Afyon’da uhuvvet dolu buluşma

Ankara, Afyon ve Kütahya Yeni Asya Hanım Okuyucularının organize ettiği uhuvvet dolu program geçen hafta sonu Afyon’da yapıldı.

Ankara, Afyon ve Kütahya Yeni Asya Hanım Okuyucularının organize ettiği program geçtiğimiz hafta sonu Afyon’da gerçekleştirildi. Risale-i Nur hizmetlerini daha ileriye taşımak için bir araya gelen Yeni Asya Okuyucuları dolu dolu bir program geçirdi. Programa Cumartesi günü kahvaltının ardından başlanıldı. İki oturum şeklinde gerçekleşen programının ilk oturumunda Esmanur Adıbelli meşveretin husûsiyetlerinden, ders yapma usûllerinden ve dershanede kalmanın ehemmiyetinden bahsetti. Adıbelli; “Bu vatandaki milletin bir ihtiyac-ı fıtrîsi hükmüne geçen diyanet, salâhat ve bilhassa iman hakikatlerinin hiçbir terakkiyat, hiçbir medeniyet yetişemez. Sizler de hiçbir medeniyet ve terakkiyatın yetişemediği yerlerde kalmanın gururunu, kadrini ve kıymetini, şevkini ve huzurunu en güzel şekilde hissedersiniz. Bizler de sizlere ilim tahsil eden talebe-i ulum şerefine nail olan öğrenciler nazarıyla bakıyoruz, bir tebrik değil binler tebriği hak ediyorsunuz” dedi. İkram molasının ardından ikinci oturuma geçildi. Bu oturumda ise dershane talebeleri kendi illerinde yaptıkları hizmetlerden bahsettiler. Neşriyat, sosyal, eğitim komisyonları, ‘Gülümse Çocuk’ hizmeti ve çalışmalı derslerle ilgili yapılan istişarelerde güzel neticeler elde edildi.

Afyon’daki hizmetlere bu gözle bakılmalı

Afyon Yeni Asya Hanım Okuyucularının da katılımıyla Cumartesi akşamı Risale-i Nur dersi yapıldı. Esmanur Adıbelli akşam yapılan derste Risale-i Nur eserlerinin bu asrın yaralarına ve bizim maddî manevî yaralarımıza en münasip bir ilâç, bir merhem, heyet-i İslâmiyet en nafi bir nur olduğunu anlattı ve “Bediüzzaman gittiği her beldede ayrı ayrı hizmet etmiş ve manevî yaralarımıza en güzel çare olmuştur” diye ekledi. Üstad’ın Afyon’daki hizmetine de bu gözle bakmamız gerektiğine değinen Adıbelli, “Bugün biz burada ders yapalım diye Bediüzzaman Afyon’da hapis yattı, sürgünden sürgüne gitti. Afyon’daki hizmetlere bu bilinçle bakmalıyız” ifadelerini kullandı.

Bu tarz programlar sık sık yapılmalı

Esmanur Adıbelli (Ankara): Üstadın Afyon hapsinde çektiği soğuk havayı bizzat yaşayıp o hisle hislendik. Zira Üstadın Afyon’a gittiği vakit ile bizim gittiğimiz vaktin denk gelmesi ayrı bir tevafuk oldu.

Betül Beyza Çakıcı (Ankara): Farklı illerde kalan talebelerin birbirini tanıması için güzel bir ortamdı. İnsanlar çok sıcak ve samimiydi. İstişareye herkesin katılıp fikrini beyan etmesi çok güzeldi. Gün boyu devam eden programımız çok verimli geçti.

Zeynep Kurun (Ankara): Afyon cemaatinin, öğrenci istişaresi için dâveti üzerine gittiğimiz gezide Kütahya ve Afyon cemaatindeki talebelerle tanıştık, kaynaştık. Ankara, Afyon ve Kütahya cemaati öğrencileri kendi faaliyetlerinden bahsetti herkes birbirinden yeni bir şey öğrendi ve diğer şehirlerin yaptığı faaliyetlerden şevk aldı. Bu tarz programlar daha sık yapılmalı.

Nilay Erbirlik (Afyon): Çok istifadeli bir program oldu. Kuvvetli bir uhuvvet ortamı oluştu. Dershane hayatında kendimizi değerlendirmemizi sağladı. Yeni ve birbirinden farklı görüşlerin ortaya çıkması ve fikir alış verişinin olması yönünden de çok güzel bir deneyimdi.

Zehra Koç (Afyon): Mesleğimizin esası uhuvvettir düsturunu Ankara Afyon ve Kütahya’nın bir araya gelmesiyle bir kez daha müşahede ettik.

Rabia Yamaner (Afyon): Kısa süreli, ama çok istifadeli, bizlere şevk veren ne kadar doğru bir yerde olduğumuzu tekrar hatırlatan güzel bir buluşma oldu bizim için.

Fahime Canatar (Afyon): Bulunmuş olduğumuz hizmette nasıl bir yol izlememiz gerektiğini, yapmış olduğumuz hizmetin amacını öğrenmede ve çeşitli konularda cemaatimizin ve bizim adımıza istifadeli geçen ve uhuvvetimizi sağlamlaştırmaya yönelik güzel bir programdı.

Betül Keskin (Afyon): Hafta sonu olan ders benim açımdan çok yararlı oldu ve beni büyük bir şevke getirdi. Bize, daha çok nasıl hizmet edeceğimiz konusunda yol gösterici oldu. Ankara’dan ve Kütahya’dan gelen kardeşlerimizle aramızdaki uhuvvet bağını sağlamlaştırmamıza vesile oldu.

Rabia Arı (Afyon): Hayatımızda bazı şeyler dönüm noktası teşkil eder. Bu hafta sonu bizler için böyle oldu. Mesleğimizin esaslarını ve dershane hayatımız ile ilgili farkındalıklarımızın oluştuğu istifadeli bir programdı.

Ayşe Aktaş (Kütahya): Çok verimli geçen bu günümüzün ileriki hayatlarımızın kilometre taşı olacağını düşünüyorum. Anı defterime böylesine manevî ve ilham verici bir gün daha eklediğim için çok mutluyum. Şahs-ı manevî ruhunu iliklerimde hissettiğim, samimiyetin zirvede olduğu o kısacık, fakat bir ömürcesine uzun olan o gün için Yeni Asya’ma sonsuz teşekkürler.

Pazar günü Afyonda kısa bir gezi yapıldı

Afyona gelmişken gezmemek olmaz dedik ve yola çıkmadan önceki üç saatimizi buna ayırdık. Ulu Cami, Ulu Cami Konağı, Gedik Ahmet Paşa Külliyesi, Mevlevi Camii, İmaret Camii, Taşhan Çarşı gezdiğimiz yerler arasındaydı.

Tabiî ki Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin evini de ziyaret ettik. Bizler bu zamanda bu kadar imkânlarla bile soğuğu iliklerimize kadar hissederken Üstadımın çektiği sıkıntıyı daha da iyi anlayabildik. Ve hepimizin dillerinden “sadakte Üstadım” kelimeleri döküldü. Afyon Yeni Asya Hanım Okuyucularına bizleri dâvet ettikleri için ve güzel misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.