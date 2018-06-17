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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

Bir ömür boyu Barla’da

Zeynep Toprak
17 Haziran 2018, Pazar
Barla, ehl-i imanın manevî imdadına gönderilen Risale-i Nur Külliyatının telif edilmeye başladığı ilk merkez.

Bizlerde Risale-i Nurları ilk telif edildiği yerde okumak için soluğu Barla ’da aldık. 6 gün olan okuma programımız dolu dolu, bol istifadeli, bol okumalı, bol tefekkürlü geçti. İlk ziyaret ettiğimiz Nur menzili Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin yıldız sarayına değişmem dediği Çam Dağı oldu. Okuma programımızın ikindi dersini okuduktan sonra Eğirdir Gölünü seyre başladık. Bir yandan Eğirdir’ i izliyor bir yandan da Çam Dağında yazılan Yıldıznameyi okuyorduk.

Dinle de yıldızların, şu hutbe-i şirinine

Name-i nurin-i Hikmet bak, ne takrir eylemiş

Hep beraber nutka gelmiş, hak lisanıyla derler,

Bir Kadir-i Zülcelâlin haşmet-i saltanatına

Birer bürhan-ı nurefşanız bir vücud-u Sania

Hem vahdete, hem kudrete şahitleriz biz.

Ertesi gün iftar yapmak için gittiğimiz Eğirdir Gölünde de muntazam manzaralara şahitlik ettik. Güneşin batışıyla renklenen Eğirdir Gölünü temaşa ederken dünyayı bir kenara bırakmıştık çoktan. İftar saatinde aniden bastıran yaz yağmuru eşliğinde orucumuzu açmıştık.

Barla ’ya gidip de dünyanın da ilk medresesinde Risale dersi okumamak olmazdı. Akşam ayrı bir güzel olan Barla sokaklarında yürüyüp Üstadın evine ulaşmıştık. Okuduğumuz Risale dersinin lezzeti ise hatıralarda ayrı bir yerde.

“Hayat ismine lâyık bir hayat bahşına vesilesiniz. O hayatı, ihsan edene ve vesile olan uğruna ifna etmemek kâr-ı akıl değildir.” diyen Hafız Ali Ağabey Üstadın onun hayatı üzerindeki tesirini ve gerektiğinde hayatını feda etme iştiyakını ifade etmiştir. Zira öyle de olmuştur. Nurun kahraman şehidi Hafız Ali Ağabey Üstad Hazretleri’nin yerine vefat etmiştir. İşte bu kahramının memleketi olan İslâm Köyünü de ziyaret ettik.

Bin kalemli Sav Köyü’nü ziyaret etmeyi de unutmadık. Sadece 2 kişi dışında herkesin Risale yazdığı Sav Köyü bugün de bizi bütün sıcaklığıyla karşıladı. Öğle namazının ardından kabristanda Nur Talebelerine Fatihalar gönderip yolumuza devam ettik. Son olarak üstadın Isparta’daki evine gittik. Oradan da Ankara’ya dönmek üzere yola çıktık.

Barlayla inşallah seneye tekrar yapacağımız okuma programının hayaliyle vedalaşırken Barla’ dan size dâvet getirdik. Barla feyizli programlar için sizleri bekliyor.

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