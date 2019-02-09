Büyük maniler olmazsa önümüzdeki süreçte umumu ilgilendiren konularda, bize öğretilenlerin zekâtını yazılarımızla vermeye çalışacağız.

Ekonomi deyince haliyle siyaset de işin içine girecek, gerek iktidar, gerekse muhalefet…

Bizi ilgilendiren kısımları dayanak ve delilleri ile, iyiye iyi, kötüye kötü diyeceğiz. Fakat yapılması gereken tekliflerimiz de olursa, bunları buradan serd edeceğiz.

Ekonomi toplum hayatının her tarafına sirayet ettiği için, insan hayatının değişmez bir parçası haline gelmiştir.

Devletin halkına karşı vazifeleri olduğu gibi, halkın da devletine karşı vazifelerinin olduğu bilinciyle birbirinin vazgeçilmezleri olan hususları buradan beraber paylaşacağız.

Son ekonomik verilere bakınca ithalat azalmış, ihracat artmış, turizm gelirleri artmış ve dış ticaret dengesinde cari açık düşüş trendine girmiş durumda… Seçime kadar da bu iyimserlikte devam edeceğe benziyor.

Öte yandan enflasyon % 20’lerin üzerinde, buna karşı faizler tavan yapmış, ülke ekonomisi bir tramva durumuna girmiş, alınan tedbirlere rağmen % 20’leri aşan bir enflasyon ve bozulan ekonomik dengeler.

Halkın arasına girince iki tür sonuçla karşı karşıya kalıyoruz. Ülke nimetlerinden yararlanan mutlu azınlık ve sıkıntıları iliklerine kadar yaşayan % 80’lik geniş halk kitlesi.

Ekonominin iyi olup olmadığı mutfakta belli olur. Mutfak enflasyonu kişilerin refah seviyesini belirler. Bu pencereden bakıldığında birçok ürün % 50-100 arasında pahalılaşmış, alım gücü düşmüş, insanlar en temel ihtiyaçlarından tasarrufa gider duruma gelmiş. Esas mesele burada.

Şimdilik alınan kısa vadeli tedbirlerle oyalanan bu kitle, kurbağa misali suyun gelmesini bekliyor. Su gelmezse kurbağa çatlama derecesine gelecek.

Günlük yaşayan halk geçim derdinde. Parası pulu olanlarda bu ekonomik ortamda rant peşinde parasına para katmanın ya da parasını daha iyi değerlendirmenin peşinde. Dolar euro artacakmış, altın yükselecekmiş, faizler tavan yapacakmış bunlar da bu mutlu azınlığın problemi.

Faiz, Müslüman için yasaklanmış olmasına rağmen ülkenin ekonomik politikalarından dolayı maalesef hepimizi ilgili hale getirmiş, milleti banka kapılarına yönlendirmiştir.

Bu konuları konuşmaya edeceğiz inşallah.