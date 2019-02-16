Geçim zor!

Kimi evde aş, kimi evde taş kaynamakta… Tabiî ki tüpü bulursa.

Dünya küçülmüş, çağ elektronik çağı iletişim, ulaşım kolaylaştığı için kişiler her vatandaşı esaret altına alan elektronik ürünlere bağlı yaşar duruma gelmiş. İşlerimiz de bu elektronik çağın icatları ile görülür olmuş.

İnsanlar eskiden bir arada ataerkil aile olarak yaşarken, bütün sorumluluk aile büyüklerinin üzerinde iken, maalesef aileler bölünmüş, küçülmüş herkes kendi yuvasını kurar olmuş.

Bundan 30-40 sene öncesine kadar köyler nüfus olarak kalabalık olmasına rağmen bütün aile bir arada yaşadığı için masraflar ortak karşılandığından, gelenek ve göreneklere bağlılık saygı sevgi ve kanaatle geçinirken, günümüzde köyler şehirlere akın etmiş, masraflar artmış hayat şartları ağırlaşmış, fert tek başına bir ailenin yükünü kaldıramaz olmuş.

Bilinçli veya bilinçsiz olarak köylerinden koparılan insanlar geçmişin rahatlığını, şehirde bulamaz olmuş.

İhtiyaçlar maalesef kat kat artmış, bunu karşılamak için bir kişinin çalışması yetmez olmuş. Aile fertlerinden diğerlerde bu yükün altına elini sokmak durumunda kalmış. Günümüzde ekonominin ve ailelerin küçülmesiyle birbirine yakınlaştığını zannettiğimiz kişiler maalesef teknoloji ile bir birinden uzaklaşmış bir arada kalsalar da birbirlerini elektronik ortamda takip eder duruma gelmiş.

En çok neden şikâyet ediliyor? Nesiller arasındaki farklılaşmadan.

Yukarıda olumsuz bir tablo çizilse de, günümüzde de birbirlerini tanıyan anlayan ailelerde yok değil. Bu sebeple insanın buraya dünyaya gönderilme sebebi olan ahiret imtihanı da her geçen gün zorlaşmakta.

Biz bir camia olduğumuza göre bizim de ekonomik olaylara, dünyaya bakışımız nasıl olacak?

Sistem nasıl çalışıyor? Günlük hayatta nelere dikkat edeceğiz? Asrın belâsı faize bulaşmamak için neler yapabiliriz? Bu beladan kurtulmanın ilâcı zekât müessesi nasıl işler hale getirilir? Ayağımız yorganımıza göre nasıl uzatacağız? Bu konularda inşallah sizlerle dertleşeceğiz. Dertlerimize çözüm ortağı olacağız.

Ekonomi yazıları yazılırken tabiî ki siyaset, ülke yönetimi, finansman kaynakları burada işlenecek.

Kırıkkale’den Dursun Ağabey atasözlerinden bahsetti “damlaya damlaya göl olur” dedi.

“Birikimler de tasarruflarla insanı namerte muhtaç etmez” dedi.

Bizler de inşallah asrın hastalığı tüketim çılgınlığına karşı kanaatle çare ararız.