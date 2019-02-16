"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Kanaat

Ziya Tokmak
16 Şubat 2019, Cumartesi
Geçim zor!

Kimi evde aş, kimi evde taş kaynamakta… Tabiî ki tüpü bulursa.

Dünya küçülmüş, çağ elektronik çağı iletişim, ulaşım kolaylaştığı için kişiler her vatandaşı esaret altına alan elektronik ürünlere bağlı yaşar duruma gelmiş. İşlerimiz de bu elektronik çağın icatları ile görülür olmuş.

İnsanlar eskiden bir arada ataerkil aile olarak yaşarken, bütün sorumluluk aile büyüklerinin üzerinde iken, maalesef aileler bölünmüş, küçülmüş herkes kendi yuvasını kurar olmuş.

Bundan 30-40 sene öncesine kadar köyler nüfus olarak kalabalık olmasına rağmen bütün aile bir arada yaşadığı için masraflar ortak karşılandığından, gelenek ve göreneklere bağlılık saygı sevgi ve kanaatle geçinirken, günümüzde köyler şehirlere akın etmiş, masraflar artmış hayat şartları ağırlaşmış, fert tek başına bir ailenin yükünü kaldıramaz olmuş.

Bilinçli veya bilinçsiz olarak köylerinden koparılan insanlar geçmişin rahatlığını, şehirde bulamaz olmuş.

İhtiyaçlar maalesef kat kat artmış, bunu karşılamak için bir kişinin çalışması yetmez olmuş. Aile fertlerinden diğerlerde bu yükün altına elini sokmak durumunda kalmış. Günümüzde ekonominin ve ailelerin küçülmesiyle birbirine yakınlaştığını zannettiğimiz kişiler maalesef teknoloji ile bir birinden uzaklaşmış bir arada kalsalar da birbirlerini elektronik ortamda takip eder duruma gelmiş.

En çok neden şikâyet ediliyor? Nesiller arasındaki farklılaşmadan.

Yukarıda olumsuz bir tablo çizilse de, günümüzde de birbirlerini tanıyan anlayan ailelerde yok değil. Bu sebeple insanın buraya dünyaya gönderilme sebebi olan ahiret imtihanı da her geçen gün zorlaşmakta.

Biz bir camia olduğumuza göre bizim de ekonomik olaylara, dünyaya bakışımız nasıl olacak?

Sistem nasıl çalışıyor? Günlük hayatta nelere dikkat edeceğiz? Asrın belâsı faize bulaşmamak için neler yapabiliriz? Bu beladan kurtulmanın ilâcı zekât müessesi nasıl işler hale getirilir? Ayağımız yorganımıza göre nasıl uzatacağız? Bu konularda inşallah sizlerle dertleşeceğiz. Dertlerimize çözüm ortağı olacağız.

Ekonomi yazıları yazılırken tabiî ki siyaset, ülke yönetimi, finansman kaynakları burada işlenecek.

Kırıkkale’den Dursun Ağabey atasözlerinden bahsetti “damlaya damlaya göl olur” dedi.

“Birikimler de tasarruflarla insanı namerte muhtaç etmez” dedi.

Bizler de inşallah asrın hastalığı tüketim çılgınlığına karşı kanaatle çare ararız.

Okunma Sayısı: 588
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kahire'de patlama: 'Saldırıda ölenler ve yaralılar var'

    Suriye'de herkesin hesabı farklı

    Belçika Başbakanı Michel: Yabancı terörist savaşçılar Suriye'de yargılanmalı

    Reina katliamı davasında ara karar açıklandı

    Meteoroloji'den kar uyarısı

    Binali Yıldırım TBMM başkanlığı görevinden ayrılacağını belirtti

    Van'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    ABD Suriye'de bin 500 asker bırakmayı planladıklarını söyledi

    Suriye sınırına komando sevkiyatı

    'Trump'ın açıklaması YPG'nin dünyaya yönelttiği tehdidi güçlendirdi'

    ‘Soğan ve patates tüketimi düşecek’

    Akaryakıt zammı ÖTV’den karşılansın

    İdlib'de art arda iki araç infilak etti

    Polonya ile İsrail arasındaki ''soykırım'' krizi büyüyor

    Manisa'yı alarma geçiren 'yanlış ihbar'

    Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

    İstanbul'da bir bina daha tahliye ediliyor

    Mescid-i Aksa'daki kısa süreli tahrik sona erdi

    Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden acı haber

    '41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaştı'

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Beni halk seçti. İn! Beni de … tısss!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Din, devlet, siyaset
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tanzim Satış mı? Bir nevî ağrı kesici
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Siyasette “karalama kampanyası”
    Atilla YILMAZ

    Ya hapishaneye, ya hizmete giden kahraman: Süleyman Rüştü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Evlilikte aileler arasında uyum
    Süleyman KÖSMENE

    Muallimleri değil, fenleri dinleyiniz
    Faruk ÇAKIR

    Kitap okuyan bol olsun

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.