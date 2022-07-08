"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

Bayram deyince...

08 Temmuz 2022, Cuma

Bana benden yakın olan,

Uzak etme beni Sana.

Canım Sana olsun kurban,

Kurban olmak yeter bana.

                              A.Y.

Bayram deyince neler neler hatırlar insan. Bazen çocukluğumuza döneriz, yeni papuçlarımızı yastığın altına koyup yattığımızı, sabah erkenden kalkıp dedemizin veya babamızın elinden tutup bayram namazına gittiğimizi, dönüşte büyüklerin elini öperek aldığımız şekerleri ve bayram harçlıklarını hatırlarız. Sonra, kurbanlık olarak alınan koyunu renkli kurdelalarla süslediğimiz, elimizle beslediğimizi, kesilmeye giderken nasıl da üzüldüğümüz aklımıza gelir. Sonra büyüklerin, “bu koyun bizi sırat köprüsünden geçirecek, o da cennette bizimle olacak” sözleriyle teselli bulduğumuzu hatırlar, nerede o eski bayramlar” diye iç geçiririz. 

Bayram deyince eskiye dair çok güzel hatıralar hatırımıza gelir de, bayramların asıl mânasını ve mahiyetini çok defa gözden kaçırırız. Bayram bir ibadettir, sevinçtir, mutluluktur, kalplerdeki kirden arınmaktır, bir çocuğun başını okşamaktır, vuslattır, iyiliktir, hayırdır, hasenattır...Manevi kazanç günleridir. Amel defterimizin günah sayfalarını silip, sevap ve hasenatla doldurma fırsatıdır. 

Bayram paylaşmaktır deriz de, neyi paylaşacağımızı pek bilmeyiz. Paylaşmak deyince, kestiğimiz kurbanın etini fakir fukaraya da bir miktar vermek aklımıza gelir. Halbuki bayramlarda paylaşacaklarımız sadece kurban etinden ibaret değildir. Bayramlarda paylaşacağımız  o kadar çok şey var ki...

Evvela, gönülde olanı paylaşmak gerekir. İnsanın gönlünde sevgi vardır, merhamet vardır, gam ve keder vardır. Bayram sabahı karşılaştığımız bir insana selam vermek, bir çocuğun başını okşayıp sevgi göstermek, hüzünlü bir insanın halini sorup derdini paylaşmak, bayramların bize getirdiği güzelliklerdir.  Bayramlarda yakın akraba ve komşularımızla bir araya gelip, sevinç ve kederlerimizi paylaşmalıyız. Hergün asansörde, kapı önünde karşılaşıp da selamlaşmadığımız, adını dahi bilmediğimiz komşularımız mevcut. Kimbilir içlerinde ne kederli, sıkıntılı, perişan halde olanları vardır da bizim onlardan haberimiz yoktur. İşte bayramlar bugünler için vardır. Büyük küçük, zengin fakir demeden, komşumuzun kapısını çalıp, halini hatırını sormak, bir derdi kederi, ihtiyacı var mı öğrenmek, onlarla sohbet edip tanış olmak, bayramların bize getirdiği güzel hasletlerden bazılarıdır. 

Bir çoğumuzu annesi veya babası, veya her ikisi de rahmet-i Rahmana kavuşmuştur. Onların da dostları, ahretlikleri vardır. Bunlara “ata dostu” deriz. İşte bu ata dostlarını ziyaret edip, ellerini öpmek, hallerini hatırlarını sormak da bayramlarda yapmamız gereken bir vecibedir. Ata dostlarını ziyaret, kendi anne babamızı ziyaret etmek demektir. Bayramlar işte bize bunları hatırlatmalıdır.

Bayram deyince, sıla-i rahim akla gelmelidir. Sıla-i rahim, insanın doğup büyüdüğü, akraba ve dostların bulunduğu, geçmişlerimizin defnolunduğu topraklar demektir. Oralarda bulunan varsa anne, baba, kardeş; onlar yoksa, akraba komşulara giderek bayramlaşmak, geçmişlerimizin kabirlerini ziyaret edip dualar etmek, bayramların getirdiği güzellikerdir. 

Dostlarımın, milletimin ve İsâm âleminin kurban bayramını tebrik ediyor, huzura, rahmete ve mağfirete vesile olmasını diliyorum.

Okunma Sayısı: 199
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bayramda yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

    Devlet, haksızlığa uğrayanlarla helalleşmeli

    3 yıl yürüyerek Mekke’ye vardı

    DUYURU
    📷

    Yurt dışı kurban kayıtları devam ediyor

    Hacı adayları Arafat'a ulaştı

    'AB yeni bir Kovid-19 dalgasından geçiyor'

    Biden: İngiltere halkıyla özel ilişkimiz sürecek

    Kurban fiyatı vatandaşa pahalı, bize düşük

    Memet Gezer tutuklandı

    Dr. Ekrem Karakaya dualarla uğurlandı

    Daha kaç can gidecek?

    BİK sansürüne tepki

    Asgarî ücret zammı TÜİK enflasyonunun bile gerisinde

    Şehit Muhammed Mustafa Koca ve Ertuğrul Sarı dualarla uğurlandı

    İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 liraya çıktı

    İklim krizi Haccı da tehdit ediyor

    Johnson istifasını duyurdu

    Cinayete tepki grevi

    Pakistan'da ölü sayısı 43'e yükseldi

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Yurt dışı kurban kayıtları devam ediyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu bayramda da duamız...
    Genel

    Devlet, haksızlığa uğrayanlarla helalleşmeli
    Genel

    3 yıl yürüyerek Mekke’ye vardı
    Süleyman KÖSMENE

    Kurban Bayramında neler yapalım?
    Cevher İLHAN

    “Aynen iade” hakaretse…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    İç huzuru arayışı
    Genel

    Bayramda yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?
    Risale-i Nur'dan

    Arefe’de ve bayramda getirilen tekbirler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.