Beklenen şaheser: Bediüzzaman Said Nursi

Bediüzzaman Hazretleri 20. Yüz yılda yaşamış, adından en çok söz edilen, bıraktığı Risale-i Nur Külliyatı ile kıyamete kadar kendisinden bahsedilecek olan bir İslâm âlimidir.

İstibdat, meşrutiyet ve cumhuriyet devirlerini görmüş, en çalkantılı dönemlerin içinde yaşamış, her dönemde iman esaslarının uğradığı tahribatı tamir etmek için gayret etmiştir. Bütün hayatı, mücadele ve mücahade ile geçmiştir. Hiç bir devirde, hiçbir müstebitin karşısında boyun eğmemiş, eğilip bükülmemiş, her zaman İslâm’ın izzetini, muhafaza etmiştir. İnsanların imanını kurtarmak için dünyasını feda ettiği gibi, ahiretini de feda etmeye hazır olduğunu ifade etmiştir. Bu yolda kendi ifadesiyle, “çekmediği cefa, görmediği eza” kalmamıştır. Ama, ömrü boyunca hakkın hatırını âli tutmuş, hiç bir hatıra feda etmemiştir.

Bediüzzaman’ın bu destansı hayatı, sayısız makalelere, bir çok kitaplara, çeşitli konferanslara ve bir kaç tane de filme konu olmuştur. Ama, hiç birisi, onun hayatını ve hizmetlerini tam olarak anlatmaya kâfi gelmemiştir. Bundan sonra da, daha nice eserlerde kendisinden bahsedilmeye devam edilecektir.

Bediüzzaman’ı en yakından takip eden, davasına sahip çıkıp Risale-i Nur’u neşreden, Yeni Asya Gazetesi, onun yazarları ve fedakâr okuyucularıdır. “Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır” parolası ile yola çıkan Yeni Asya, elli üç yıldır bu mektepte Risale-i Nur’un yazılması, okunması ve anlaşılması için çalışmaktadır. Son olarak da, gazetenin çizeri ve yazarı olan Hayreddin Ekmen tarafından Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatı, çizgi roman tarzında kaleme alınmıştır. Günlerdir gazetemizde anonsları yapılan ve “Beklenen şaheser” sloganı ile duyurulan bu çalışma, gerçekten bir şaheserdir.

Altı sene boyunca, Hayreddin Ekmen ile Yeni Asya’nın yazı işleri salonunda, masa komşusu olarak çalıştık. Bu esere nasıl bir emek harcadığına yakından şahit olduk. Her çizgiyi nasıl hassas bir ölçü ile çizdiğini, bir çizgi için ne kadar dikkat ve efor sarfettiğini, metinlerin aslına uygun olması için ne kadar hassas davrandığını yakinen gördük. Bazen bildiği bir konuyu bile yazarken, bir hata olmasın diye yanımızda bulunan Latif Salihoğlu ile müzakere eder, en doğru ifadeye kanaat ettikten sonra onu çizgileriyle ve yazılı metinle sayfasına işlerdi. Bizim bir kaç saatte ve bir kaç günde zevkle okuyacağımız bu eser, iğne ile kuyu kazar gibi ince ince işlenmiş, uzun yılların ve fedakârca çalışmanın sonunda meydana gelmiştir. Bediüzzaman’ın harikülâda mücadelesini, kahramanca savunmalarını, çileli hayatını görürcesine ve beraber yaşarcasına okuyacağınız bu şaheser, hayırlı olsun, hayırlı hizmetlere vesile olsun diyoruz.

Bu vesile ile Hayreddin Ekmen’i tebrik ediyor, daha nice böyle şaheserlere imza atmasını diliyorum.