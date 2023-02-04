Emekli, rahmetli demek değildir

Yıllardır devam eden EYT beklentisi nihayet sona eriyor gibi.

Milyonlarca insan, emekli olacak olmanın heyecanını yaşıyor. Gerçi alacağı emekli ikramiyesi ile eskisi gibi bir ev veya araba alma imkânı olmadığını, emekli maaşı ile de geçinebilmenin zorluklarını biliyor ama, yine de eline geçecek olan üç beş kuruş ile hayatını devam ettireceğini düşünüyor.

Her akşam emeklilik muhabbetleri yapılan bir evin küçük kızı, bu konuşmaları ilgi ve merakla dinlemektedir. Küçük Ayşe, aile içinde bir sevinç ve heyecana sebep olduğu için emekliliğin çok iyi bir meslek olduğunu düşünür. Bir akşam evlerine misafirliğe gelen komşu kadın, Ayşe’yi sevdikten sonra “Söyle bakalım büyüdüğün zaman ne olmak istiyorsun?” der. Küçük kız hiç düşünmeden “Emekli olmak istiyorum” diye cevap verir. Böyle bir lâtife ile giriş yaptıktan sonra, emekliliğin insan hayatındaki önemi ve anlamı hakkındaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bir çok insan, her zaman düzenli olarak yapması gereken vazifelerini ihmal ederek, o vazifeleri emeklilik sonrasına erteler. “Emekli olunca yaparım” diyerek ertelediği işleri yapmak için zamanının kalıp kalmayacağını pek düşünmez. “İleride kaza yaparım” diyerek namazlarını hep kazaya bırakan bir insanın, namazlarını kaza edemeden bir kazaya kurban gideceğini düşünmediği gibi, emekliliğin kendisine nasip olup olmayacağını pek düşünmez.

Çalışırken, “Emekli olunca namaz da kılarım, diğer ibadetlerimi de de yaparım” diyerek dinî vazifelerini hep erteleyenler, emekli olunca da kendilerini yaşlı ve yorgun hissederek ibadet ve taatten uzak kalmaya devam ederler. Bunlar köy meydanlarında, kahve köşelerinde veya duvar diplerinde akşama kadar pinekleyip dururlar. Yanı başlarında okunan ezan sesi bile kulaklarına gitmez. Zira namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmazmış. Böyle tipler için emekli olmak rahmetli olmaktan farksızdır.

Çocuk yaşta ibadet etmeye başlayıp, Allah’a kul olmanın zevkine erenler ise, hem çalışırken, hem de emekli olduktan sonra ibadet ve taatlerine devam ederler. Hatta yaşları ilerledikçe ibadete olan düşkünlükleri de artar. Emekli olduktan sonra, hizmet ve ibadet için daha çok zamanları olduğundan, emekli olmayı bir fırsat olarak görürler. Emekliliğin her şeyin sonu olduğunu değil, yeni bir başlangıç olduğunu kabul ederler. Zira her gün kabir kapısına biraz daha yaklaştıklarını düşünürler. Dünyaya olan ilgileri azalırken, ahirete olan iştiyakları artar. Zaten yaş ilerledikçe dünya hayatının müşkilatları da artmaktadır. Emekli olmakla iş külfetinden kurtuldukları gibi, dünyadan göçüp gitmekle de hayatın ağır yüklerinden kurtulacaklarını düşünürler. Bu düşünceyle ömürlerinin kalan kısmından daha fazla yararlanmak ve ahiret için erzak hazırlamak isterler.

Bir iş yerinden emekli olanlara o iş yeri tarafından bir ikramiye veriliyor. Yirmi beş otuz yıllık hizmetlerinin mukabilinde kendilerine bir toplu para ödeniyor. Kazasız belâsız hizmetlerini ikmal edenler bu ikramiyeyi hak ettikleri için büyük bir mutluluk duyuyorlar. İnsan dünyada nafakasını temin etmek için çalışıp sonunda hem ikramiye, hem de bir maaş hak ederek emekli olduğu gibi, bir gün fâni olan dünya hayatından da emekli olup daha büyük ikramiyelerin kendisini beklediği ahiret âlemine göç edecektir. Eğer kulluk vazifesini hakkıyla yerine getirmek sûretiyle dünyadan emekli olduysa, kendisine ebedî saadet diyarı olan cennet gibi bir ücret verilecektir. Ayrıca, bu ücretten çok daha değerli olan, Cenâb-ı Hakk’ın Cemâlini görmek gibi ikramiye ile mükâfatlandırılacaktır.