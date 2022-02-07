"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

Ey Allah’ın ayı, sen hoşgeldin!

07 Şubat 2022, Pazartesi

Üç ayların nurlu kandillerini,
Gönül fânusuna koydum da geldim.
Kur’ân bahçesinin sünbüllerini,
Kokladım, ruhuma yaydım da geldim.

Cenab-ı Hak o kadar merhametlidir ki, hiçbir kulunun Cehenneme girmesini istemiyor. Kullarını affetmek ve azaptan kurtarmak için türlü türlü sebepler halkediyor. Bazı zaman dilimlerine diğerlerinden farklı olarak ayrı bir kıymet veriyor ve o zamanlarda yapılan ibadetlerin değerini kat kat arttırıyor. Rahmetinin büyüklüğüne bakın ki, bir günahın karşılığında bir ceza yazarken, bir sevabını en az on olarak kaydediyor. Yani insan Cennet yolunda dokuz sıfır önde yolda çıkıyor. Bununla da kalmıyor, günahından dolayı tövbe edeni affediyor, hiç günah işlememiş kabul ediyor. Sonra, iki Cuma arasında, (namazlarını kılmak şartıyla) işlemiş olduğu küçük günahlarını affediyor. Rahmetinin asıl büyüklüğünü de, “Üç aylar” olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarında gösteriyor. “Rahmet ve mağfiret mevsimi” diyebileceğimiz bu mevsimde, Cemal yüzü ile tecelli ederek rahmetini kademe kademe arttırıyor. 

Recep ayı ile başlayan rahmet sağanağında, sevap hanelerini yüzlere, binlere çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde idrak ettiğimiz Regaib Gecesi’nde, onbinleri buluyor. Yine Receb ayının yirmi yedisinde idrak edeceğimiz Mi’rac Gecesi’nde Habibini (asm) huzuruna çıkardığı gibi, her namazda kullarını huzurunda kabul edeceğini müjdeliyor. Şaban ayının on beşinde Rabbimiz âdeta umûmî bir af ilân ederek, bütün kullarını duâya dâvet ediyor. Peygamber Efendimizin (asm) müjdesiyle, “Yok mu Benden af isteyen onu affedeyim, yok mu Benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musîbete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu..” diye nida ediyor. Ve Ramazan ayında, içinde bulunan Kadir Gecesi’yle, rahmet yağmuru sağanak haline geliyor...

Ayların Sultanı, gönüllerin habibi, kalplerin tabibi, rahmet ve mağfiretin sağanak sağanak indiği Ramazan’ın ilk habercisi olan Recep ayına girmiş bulunuyoruz. Nurlu kandillerin ışıkları uzaktan uzağa belirdi. Rahmet güneşinin nuru, gönül ufuklarını ağartmaya başladı. Mü’min kalplerin heyecanla beklediği mevsim, nurlu kandilleri ile geldi, gönüllerimizi aydınlatmaya, içimizi ferandırmaya başladı. 

Peygamber Efendimiz, “Recep Allah’ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.” buyuruyor. (Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, 1/423) Şimdi Allah’ın ayına kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşarken, şükrünü de eda etmeye çalışmalıyız.

Recep ayı, bir şafaktır. Ufuklarda parlamaya başlayan nur, parlak bir sabahın müjdesini taşımaktadır. İçinde bulunan Regaib Kandili, gönülleri aydınlatan, ruhumuzun gözünü açan bir nurdur. Şafak söktükten sonra arkasından bir güneş gibi Şaban-ı Şerif tulû edecek. Kalp ve gönüllerimizi, ruhumuzu aydınlatacak. Daha sonra da Ramazan ateşi ile günahlarımızı yakıp, ruhumuzu paklayacak, inşallah amel defterimizi de aklayacağız.

Ey Allah’ın ayı olan Receb! Sen hoş geldin, sefalar getirdin. Gönlümüze ilk kandili sen yaktın. Ramazan’ın muştusunu getirdin. Berat’ın müjdesini, Kadrin kıymetini hatırlattın.

Rabbimiz bu üç aziz misafiri en iyi şekilde ağırlamayı ve en güzel şekilde uğurlamayı nasip etsin diyor, değerli okuyucularımın ve bütün İslâm âleminin Şuhur-u Selâselerini tebrik ediyorum.

Okunma Sayısı: 239
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kültüre kâğıt krizi darbesi

    Çin, Doğu Türkistan’dan çık

    Yurt arsası TOKİ’ye

    Kesinti Isparta’yı perişan etti

    AKP’yi elektrik çarptı

    Liderler buluşması 12 Şubat’ta

    Bir anda seçim ilan edilebilir

    Öğretmenlerin haberi var mı?

    Çok bilinmeyenli denklem

    Tehlikeye davetiye çıkarıyorlar!

    Fas'ta acı hadise: Minik Rayyan, kurtarma ekipleri ulaşamadan vefat etmiş

    Son 24 saatte 201 kişi vefat etti

    Ukrayna'da siviller de eğitiliyor: "Panik yapma, hazır ol"

    Elazığ'da ilgiyle izlendi

    Bakan Akar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

    Galatasaray yine kazanamadı

    Bahçeli: Seçime hazır olun

    Afganistan’a insani yardım

    Filistin'den uluslararası topluma bir çağrı daha

    Türkiye'deki 70 köyde 10 veya daha az kişi yaşıyor

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    Maalesef sayfa sayımızı azaltıyoruz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    İstiğfar… İntibah… Ve ferece doğru…
    Genel

    Kültüre kâğıt krizi darbesi
    Mehmet KARA

    Kirli siyaset dilinin geldiği nokta
    Süleyman KÖSMENE

    Hz. İbrahim’in (as) bakıye-i dîni
    Ali FERŞADOĞLU

    Çocuk ve gençlerin terbiye metotları
    Abdil YILDIRIM

    Ey Allah’ın ayı, sen hoşgeldin!
    Risale-i Nur'dan

    Üç Aylarda birbirinin yardımına koşmak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ferdî ve içtimaî hastalıklar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.