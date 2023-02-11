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11 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Uyan kalbim!

Abdil YILDIRIM
11 Şubat 2023, Cumartesi

Her an ölüm korkusunu,
Tâ yürekten duyan kalbim.
Bırak gaflet uykusunu,
Uyan kalbim, uyan kalbim.

Kâinatta her zerre bir faaliyet içinde olduğu ve bir vazife ile muvazzaf bulunduğu halde, insan vazifesiz ve gayesiz olamaz. O insan ki, eşref-i mahlukat olarak yaratılmış, akıl, fikir, kalp gibi çok kıymetli cihazlarla donatılmış, türlü türlü nimetlerle rızıklandırılmıştır. Cenab-ı Hak, insanı kendisine muhatap etmiş, günde beş defa huzuruna davet ederek, ikramda ve ihsanda bulunmuştur. Bu davetine icabet edenlere, ebedî âlemde, bâki bir cennet hayatını vaad etmiştir. Bunun karşılığında da insandan fazla bir şey istemiyor. Taşıyamıyacağı bir yükü insana yüklemiyor. Kullarının hata ve kusurları olacağını bildiği için, tövbe edenleri affedeceğini de müjdeliyor. 

Allah insanı bu kadar sevmiş ve değer vermiş olduğu halde, insanın buna karşı sevgi, minnet ve en derin bir hürmetle mukabele etmesi lazım gelmez mi? Günde beş vakit namaz kılmamız isteniyor, hepsini toplasanız bir saatlik bir zamanımızı alır. Halbuki, her an muhtaç olduğumuz hava nimetini düşünsek, değil bir saat, belki yirmidört saat başımızı secdeden kaldırmasak bir nefeslik havanın karşılığı olmadığını görürüz. Bu kadar şefkatli, merhametli ve cömert bir olan Rabbimize karşı, kulluk vazifesini şereflerin en büyüğü bilip, ona göre hareket etmek, insan olmanın bir gereğidir. 

Kendisine bu kadar nimeti, rızkı, hayatı veren ve devamında da bunların asıllarını, menbalarını verecek Cenab-ı Hakk’ı hatıra getirmeden yaşayan, nefsinin ve hevesinin peşinden koşan insanlara gafil diyoruz. Gaflet, insanın başına gelecek büyük bir felakettir. “Hafıza-i beşer, nisyan ile meluldur.” Evet, beşer bazen şaşar, bazen unutur, hata yapar ama, gaflet, nisyandan, yani unutmaktan çok farklı bir şeydir. İnsan unutur, bu insanın âcizliğindendir. Ama gaflet, bir şeyi bilerek unutmak, nefsin arzusuna uyarak terketmek demektir.

Kur’an-ı Kerim’de gafiller şöyle tarif ediliyor:  “Andolsun ki, cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Onların kalbleri vardır, fakat onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır, fakat onlarla görmezler. Kulakları vardır, fakat onlarla işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da aşağıdırlar. Bunlar da gafillerin ta kendileridir.” (A’raf Suresi 179)

Mehmed Akif Ersoy da, gaflet içinde olanlar hakkında şöyle diyor: 

Bir baksana: gökler uyanık, yer uyanıktır;

Dünya uyanıkken uyumak, maskaralıktır!

Ömrü gaflet içinde geçen bir insan, ecel gelince uyanmak ister ama, iş işten geçmiştir. Artık uyanmasına lüzum kalmamıştır. Bundan sonra onun için ölüm uykusu başlamıştır. 

Gafletten, dalâletten ve cehaletten Allah’a sığınıyoruz.

Not: Bu yazıyı tamamladıktan sonra yüreğimizi yakan deprem felaketi meydana geldi. Cenab-ı Hak bizleri gaflet uykusundan uyandırmak için ülkemizin yarısını büyük bir şiddetle sarstı. Binlerce insanımız belki bizim günahlarımız yüzünden can verdi. Onların mânevi birer şehid olduklarına inanıyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Yaralılara âcil şifalar diliyoruz. Zaman, önce günahlarımızı itiraf ederek tövbe etme zamanıdır. Yaralarımızı şefkatle sarma zamanıdır. Allah milletimizin yardımcısı olsun.

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