Augsburg’da okuma programı düzenlendi

Almanya’da müşahede ettiğimiz manzara Bediüzzaman’ın Avrupa’nın fıtrî ahvalini derhatır ettirmişti. Bediüzzaman Hazretleri Sünûhât Risalesi’nde Avrupa kıt’asını tahlil etmiş olup; Avrupa’nın terakkisine sebep olan coğrafî, iklim, ekonomik ve demografik yapısını tarif etmiştir.

Avrupa Gezi Notları - GEZİ: ABDÜLBÂKİ ÇİMİÇ - 1

bkicimic@hotmail.com

Almanya’da düzenlenen bir okuma programına iştirak etmek Augsburg şehrine gitmek nasip oldu.

Augsburg Almanya’nın en eski şehirlerinden birisi. Şehirde çok katlı binaları görmek zor. Şehrin cadde ve sokakları tarihi binalarla uyum içinde.

Almanya için hazırlıklar ve yolculuk

Önce 9-28 Aralık 2021 tarihleri arasında Güney Avrupa Yeni Asya okuyucuları tarafından davet edildiğimiz, ancak o günlerde Almanya’nın pandemi kısıtlamaları nedeniyle ertelenen okuma programına 24-28 Haziran 2022 tarihleri arasında katılmak nasip oldu. Yaptığımız görüşmeler neticesinde Risale-i Nur’dan yirmi civarında mevzu üzerinde mutabık kaldık ve bizler Risale-i Nur’dan ilgili mevzuların hazırlığını yaparak Almanya yolculuğuna hazırlandık. Yeşil pasaport sahibi olduğumuz için Almanya için vize almamız gerekmiyordu.

Almanya yolculuğu başlıyor

Bizim açımızdan ilk yurt dışı seyahati olacak olan Almanya’nın Augsburg şehrine ulaşmak için 24 Haziran 2022 Cuma günü 03.00’de havaalanına geçerek seyahatimiz başlamış oldu. Saat 04.10 gibi uçağımız Samsun Çarşamba(SZF) Havaalanı’ndan direkt Almanya’nın Stuttgart(STR) havaalanına 06.45 gibi indi. Yolculuk esnasında havadan da Avrupa topraklarına girdiğimiz belli oluyordu. Şehirler ve arazi ekim alanları gayet düzgün ve planlı olduğu görülüyordu. Müşahede ettiğimiz manzara Bediüzzaman’ın Avrupa’nın fıtrî ahvalini derhatır ettirmişti. Bediüzzaman Hazretleri Sünûhât Risalesi’nde1 Avrupa kıt’asını tahlil etmiş olup; Avrupa’nın terakkisine sebep olan coğrafî, iklim, ekonomik ve demokrafik yapısını tarif etmiştir. Yazı serimizin sonunda bu noktalara temas edeceğiz inşâallah.

Pasaport kontrol işlemleri

Almanya’nın Stuttgart şehrine 24 Haziran 2022 saat 06.45 gibi indik. Almanya’ya avdet etmeden önce polis pasaport işlemlerinde bazı sualler tevcih edileceği konusunda bilgilendirilmiştik. Kendi İngilizce bilgimiz ile birkaç cümle kurarak sorulan suallere cevap vermek niyetindeydik. Pasaport kontrolü sırası bize geldiğinde Alman polisi bazı sualler sordu. Kısaca bu ülkeye niçin geldiğimizi, ne yapacağımızı, hangi şehre gitmek istediğimizi sordu. Bizler de bir seminer programı için geldiğimizi, öğretmen olduğumuzu İngilizce olarak ifade ettik. Ancak polis bu kısa bilgilerin yeterli olmadığını, daha fazla sual tevcih ederek ayrıntılı bilgi istedi. Bizim İngilizce bilgimiz bu sualleri ne anlamaya, ne de bunlara cevap vermeye yeterli olmadığından bir tercüman temin edildi. Tercüman, polisin suallerini tercüme etti. Polis bize nereye gideceğimizi, nerede kalacağımızı, seminer programlarının belgelerini göstermemizi, kiminle görüşeceğimizi soruyordu. Biz de havaalanı dışında bizi almaya gelen Ali İhsan kardeşin telefonunu vererek ondan bilgi alınabileceğini söyledik. Polis ile Ali İhsan kardeşin karşılıklı konuşmasından sonra polis Almanya’ya girişimizi onayladı. Bu kontrol esnasında uçaktan giriş yapan yolculardan sadece bizim kalmamız lisân konusunda ne kadar noksan olduğumuzu ispat etmeye yetmişti.

Stuttgart’tan Augsburg’a geçiyoruz

Ali İhsan kardeş ile Stuttgart’tan Augsburg’a geçtik. Yol boyunca Ali kardeşin Almanya ve çevresi ile ilgili açıklamalar yapması bizim açımızdan istifadeli bilgilerdi. Hem Almanya’yı, hem de yol güzergâhındaki mahalleri tanıyorduk. Ayrıca Almanya’nın sosyal hayat prensipleri hakkında da bilgi almış oluyorduk. Almanya seyahati boyunca bizimle hususi olarak alakadar oldu ve her türlü yardımı esirgemedi. Allah kendilerinden razı olsun.

Augsburg medresesindeyiz...

Augsburg Almanya’nın en eski şehirlerinden birisiymiş. Şehrin tarihi dokusu halen kendi kadim ahvalini muhafaza ediyor. Çok katlı binalara tevafuk etmek zor. Şehrin cadde ve sokakları tarihi binalarla uyum içinde. Ali İhsan kardeş ile Augsburg dershanemize geçiyoruz. Bu medresenin açılmasında merhum Mehmet Köse ağabeyimizin çok gayretleri olmuş. Mehmet ağabey vefat ettiğinde Augsburg’a defnedilmesini vasiyet etmiş. Şimdi bu şehirde medfun. Medresenin üst katında evlatları kalıyor. Medreseye gelip kısa bir istirahatten sonra Cuma namazını dershanede kardeşlerle birlikte idrak ettik.

Medrese ve Deutsches Haus

Medrese binasının yola bakan kısmında Deutsches Haus yazıyor. Bu “Alman Evi” demek. Yapıldığı yıl 1876. Bu tarih buradaki kardeş ve ağabeylere güzel bir tevafuku derhatır ettirmiş. Bilindiği üzere birçok kaynakta Bediüzzaman Hazretleri’nin doğum tarihi 1876 yazar ve böyle bilinir. Bu cihetle de medresenin yapıldığı yıl ile Bediüzzaman’ın doğum tarihinin tevafuk ettiği cemaat fertleri arasında şevke medar olmuş. Gerçi son araştırmalar Bediüzzaman’ın doğum tarihini belgelere istinad ederek 1878 olarak tespit etmiştir. Böyle de olsa genel kabul noktasında binanın yapılış tarihi ile Bediüzzaman’ın doğum tarihi Arasında münasebet kurup güzel bir tevafuk ile meseleye yaklaşılması çok hoş olmuş. Medresenin girişinde “Barla Kultur Zentrum(Merkezi) e.V.(Derneği)” Risale-i Nur Medresesi yazıyor. Meşhur katran ağacı sembolü de ayrı bir güzellik katmış. Medrese üç katlı binanın giriş katında. Geniş ve ferah bir kullanımı var. Binanın giriş ve arka kısmında ise bahçe var.

Sonthofen şehrinde okuma programı

Cuma namazı sonrası Almanya’nın güneyinde Alpler bölgesi olan Bavyera Eyaleti, Allgäu Bölgesi, Sonthofen şehrine Güney Avrupa okuma programı için hareket ettik. Yaklaşık iki saat süren yolculuk sonrasında program yerine ulaştık. Burası Alman devletine ait resmî bir yer. Okullar ve farklı gruplar burada kamp yapıyorlar. Bizler gittiğimizde bir bisiklet grubunun kampı vardı. İşletmesi devlete ait olan bu mütevazı ve şirin mekân gayet ferah ve rahat bir ortama sahip. Her taraf yeşil ve ağaçlarla kaplı bir yer. Dere kenarında kurulmuş olan bu binaya yerleştik. Düzenli ve bakımlı olan bina ahşaptan yapılmış ve tabiat ile uyumlu vaziyette. Bir erkek iki hanım vazifeli kişi var. Yemekleri ve diğer işleri bu kişiler yapıyor. Bizim durumumuz daha önceki görüşmelerde bildirildiği için helal gıda konusunda çok hassas davranılıyor. Hatta bizler için özel yemekler çıkarıldı.

Davetliler programa geliyor

24 Haziran Cuma günü öğleden sonra Sonthofen’de başlayan programımıza İsviçre, Fransa, Almanya, Nürnberg, München, Basel, Arau, Fürth ve Augsburg gibi şehirlerden gelenler oldu. Gelen kardeş ve ağabeylerle tanışıyor, kucaklaşıyor ve hasbihal ediyoruz. Kısa sürede birbirimize ünsiyet ettik. Herkesin mutluluğu simasındaki tebessüme inikâs ediyor. Hoş bir mekân ve müşfik bir grup ile beraber olmak bizlere de müspet manada inikâs ediyor. Akşam yemeği sonrası namaz kılmak için hazırlanan yerde namazımızı eda edip tesbihat yapılıyor. Böylece program başlama saati de gelmiş oluyor.

Seminer Programları başlıyor

Kısa sürede toparlanan davetliler grubu ile ilk akşam iki program yaptık. Programlarımız sunu şeklinde projeksiyon ile yansıtılarak icra edildi. İlk seminer konumuz Şahs-ı mânevî mevzusuydu, ikincisi Risale-i Nur’da dört rükün konusu. Geç saatlere kadar müzakeresi yapılan konular alaka ile takip edildi. Sualler, katkılar ve cevaplar ile istifadeli bir seminer olduğu kanaatindeyiz. Özellikle Dört Rükün mevzusu ilgi ile takip edildi.

Seminerler devam ediyor

25 Haziran Cumartesi günü seminer programları geç saatlere kadar devam ediyor. Risale-i Nur dersleri nasıl yapılır? Konusunu işliyoruz. Meşveret ve şura konusu başka bir program olarak icra ediliyor. Risale-i Nur mesleği ve meşrebi, Asr-ı sadet metodu ve Sahabe mesleği, Nur-Topuz meselesi, Şeriat-ı İslâmiye gibi konuları müdebbir ağabey ve kardeşlerle paylaşıyoruz. Merak edilen noktalar üzerinde duruluyor, mevzular müzakere ediliyor. Katkılar yapılıyor ve meraklı sualler cevaplanıyor. Aralarda çay saatleri ihmal edilmiyor. Yemek ve namazlar eda ediliyor. Dinlenme aralarında bahçedeki banklarda ve masalarda sohbet ve muhabbetler devam ediyor. Program tam bir kaynaşmaya ve uhuvvete vesile oluyor. Hatıralar, fikir teatileri, içtimai ve hizmet mevzuları da aralarda ihmal edilmeyen konular olarak yerini alıyor. Bazı okumalarımızı bahçedeki boş alanlarda temiz ve serin gölgelerde yapıyoruz. Böylece bir günü daha bitiriyoruz. Bu arada ikinci gün yeni katılanlar ve ayrılanlar da oluyor. Çalışma ve mesai durumuna göre günübirlik programa gelenler de oluyor.

DEVAM EDECEK