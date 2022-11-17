Bediüzzaman belgelerle Kologrif ve Poshekhonje’de…

Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler-234

“Molla Said, dört ay arayla, her ikisi de Moskova’nın kuzey doğusundaki esir kamplarında (Kologriw ve Poshekhonje’de) bulunmaktadır.”1

“Kologriw İlçe Kumandanlığı, Birlik Şubesi, 10 Temmuz 1916 (23 Temmuz 1916)’da, 10710 Numaralı, Kologriw Kostroma Eyaleti’ne bir mektup yazmıştır. Mektubun alınış tarihi 15 Temmuz 1916 (28 Temmuz 1916), No: 40572’dir.

Genelkurmay Başkanlığı Ana İdaresi’ne /Birlik Şubesi/ başlığını taşıyan rapor şöyledir:“Sürekli ikametgâh için Moskova’dan Kologriw’e avdet eden Türk Ordusu savaş esirlerinin isim listesi arz olunur.” Bilgi: Moskova Askerî İdaresi’nin, birliklere 1914 tarihli 308 Numaralı ve 1915 tarihli 163 Numaralı emri gereğince. Yüzbaşı Mikhailow (İmza) Evrak memuru, sekreter (İmza)2

Savaşta 1916 senesinde esir alınan Türk Ordu savaş esirlerinin isim listesinin 26.sınrasında Bediüzzaman bulunuyor. 10 Temmuz 1916 (23 Temmuz 1916) tarihli bilgiler: 1.Nizami numara, 2.İsim ve soy isim (Rusça ve savaş esirinin kendi el yazısıyla kendi anadilinde), 3.Yaş, 4.Rütbe, savaş esirinin dahil olduğu birlik ya da hizmet ettiği geminin adı, 5.Ülkesindeki ikametgâhı, 6.İmparatorlukta taşınacağı yer ve hareket noktası,7.Esir alınma tarihi ve yeri, 8.Din ve milliyet, 9 Meslek, 10 Sağlık durumu, 11.Tahliye kavdı (yemin kaydıyla serbest bırakılma, mübadele ölüm),12. Savaş esirinin çalışması için iletildiği kuruluş; işin adı ve mekânı, 13. Kayıt notu. Kologriw İlçe Kumandanı Yüzbaşı Mikhailow (İmza),Evrak memuru, sekreter (İmza)”3 Bediüzzaman “dört ay sonra Kologriw’den Yaroslavl eyaletindeki Poshekhonje’ye gönderilir.”4 Dr. M. Asaf Dişçi’nin, tarih vermemekle birlikte Molla Said’le birlikte Kologriw’de, “Birlikte altı ay kadar kalmıştık”5 sözleri sanki bu dönemi işaret etmektedir.

Bediüzzaman’ın belgelerle Poshekhonje’ye gönderilmesi:

“Kologriw İlçe Kumandanlığı, Birlik Şubesi, 21 Kasım 1916 (4 Aralık 1916)’da , 19727 No’lu

Kologriw, Kostroma Eyaleti’ne gönderdiği yazı. Mektubun alınış tarihi 25 Kasım 1916 (18 Aralık 1916), No: 74513’dir. Genelkurmay Başkanlığı Ana İdaresi’ne /Birlik Şubesi/ yazılan Rapor. Raporda “Sürekli ikametgâh için 21 Kasım 1916’da (4 Aralık 1916) Kologriw’den Yaroslavl eyaletindeki, Poshekhonje’ye gönderilen Türk Ordusu savaş esirleri ve yüksek rütbeli subayların isim listesi arz olunur.” denilmektedir. Bilgi: (17) ve 10 Temmuz 1916 (23 Temmuz 1916) tarihli, 10328 ve 10710 numaralı raporlarım. Yüzbaşı Mikhailow (İmza),Evrak memuru, sekreter (İmza)6

Yaroslavl eyaletindeki, Poshekhonje’ye sürekli ikametgâh için gönderilen ve Poshekhonje askerî idaresinin emrine tabi kılınan, savaşta 1916 senesinde esir alınan Türk Ordu savaş esirlerinin isim listesinin 20.sırasında Bediüzzaman bulunuyor. Belgeyi imzalayanlar: “Kologriw ilçe Kumandanı Yüzbaşı Mikhailow (imza), Evrak memuru, sekreter (İmza)”7

Dipnotlar:

1-Moskova-Kologriw: 670,11 km (bkz.http/Awww.luftlienle. org/Moskau/Kologriw), Moskova-Poshekhonje:

379,46 kım (bkz. hitp//www.luftlenie. org/Moskaw/ Poshekhon)

2- Belgelerin kaynağı: E. Cilesun, Age, s.194, 436

3- RGVIA, Fond 2000, Opis' 11, Nomer dela 181. Tablonun 8. hanesindeki “Arap kaydının neden niçin yapıldığı belgelerden anlaşılmamaktadır. Fakat bunun bir hata olduğu anlaşılmış olunmalı ki bir sonraki belgede “Arap” ibaresine yer verilmemiştir.

4- E. Cilesun, Age, s.194

5- Necmeddin Şahiner, Son Şahitler, C-I, Nesil Yayınları, İstanbul, 2008, s. 89

6- Belgelerin Kaynağı: E. Cilesun, Age, s.195, 437

7- RGVIA, Fond 2000, Opis' 11, Nomer dela 181.