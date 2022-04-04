Bediüzzaman ikinci kez Van’a dönüyor

Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler (186)

Bediüzzaman, ilk İstanbul’a gelişinin ardından 1910 yılı Mart aylarında çıktığı Van’a dönüş yolculuğundan sonra, Şark vilayetlerini gezerek Şam’a ulaşır ve tekrar ikinci İstanbul seyahati sonrasında 1912 yılının “Sonbahara doğru Dersaâdet’ten Van’a döner.”1 Horhor Medresesi’nde tedrîsâta yeniden başlar. Arkadaşı ve talebesi Hacı Ali Çavuş’un söylediğine göre Bediüzzaman, Erek Dağı eteğindeki Çoravanis Köyü yakınlarında bir çadır kurup, orada üç-dört ay kadar kalır. Burada talebe okutur. Kışa doğru talebelerinin sayısı 40-50’ye kadar çıkmıştır. Daha sonra Horhor Medresesi’ne yerleşir. Bir yıl boyunca Horhor Medresesi’nde de talebe okutur. Bir gün medresenin yanında bir karınca yuvasının başında durur. Dikkatlice baktığında, ölmüş karıncaların dışarı atıldığını görür. Talebelerine, “Büyük bir musibet başımızda dolaşıyor. Nasıl ki bu karıncalar ölülerini dışarı atıyor, aynen öyle de bu musibette millet ölülerini dışarı atıp sahip çıkamayacak.” der.”2 Bediüzzaman, kendi belirlediği bir yöntemle medresede eğitim vermeye devam eder. Burada ilmin yanında şahsiyet gelişimini etkileyen olumlu faktörlerin kazanılmasına da öncelik verir. Talebelerinin sadakat, ihlâs, sabır, iktisat ve cesaret gibi duygularının gelişmesine çalışır.

Antakya Reyhanlı ilçesinden Nurettin Borak’ın, babası Zeyneddin Borak’tan naklettiği bir hatırasına göre, Horhor Medresesi’nde ne kadar ciddî bir eğitim verildiği daha iyi anlaşılmaktadır: “Üç arkadaş birleşip; Van’da Horhor Medresesi müderrisi Molla Said-i Meşhur diye büyük bir âlimi duymuş ve oraya varmıştık. Horhor Medresesi’ne vardığımızda, Hoca Efendi yoktu. Bizi Molla Habib diye birisi karşıladı, içeri aldı. Biraz sonra Hoca Efendi’nin geleceğini söyledi. Bu arada sağımıza solumuza baktığımızda, duvarlarda asılı bir sürü mavzer tüfekleri, kamalar, fişeklikler hayretimizi çekti. Aynı zamanda masaların üzerinde kitaplar da vardı. Biraz bekledikten sonra, “Hoca Efendi geliyor.” dediler. Kendimize çeki düzen vererek bekledik. Bir baktık, başında külah ayağında çizmeler, belinde kama, sert ve dik adımlarla gelen bir adam... Bizim eskiden beri bildiğimiz, tasavvur ettiğimiz bir hoca beklerken, karşımıza bir kumandan, bir erkân-ı harb şeklinde insan çıkıverdi. Çok genç olmasından dolayı “Acaba duyduğumuz gibi gerçekten bir ilmi var mı?” diye kalbimizden geçmedi değil doğrusu. Bize “Hoş geldiniz.” dedi. Ne için geldiğimizi sordu. Biz de kendisinden ders almak için geldiğimizi söyleyince: “Peki, ama benim şartlarım var. Eğer o şartları kabul ederseniz, tamam.” dedi. Ve devamla “Benim ile başlayana, bir daha geri dönmek yok. Hayatının sonuna kadar benimle beraber olacaktır.” dedi. Ayrıca şunu da ilave etti: “Bugün söz verip de başlasanız, sonra da herhangi bir sebepten bırakıp gitmeye kalkışamazsınız. Van Valisi benim ahbabımdır. Kaçarsanız da sizi yakalattırır, getirtirim. İşte şartım bunlar. Bu gece misafirimsiniz; düşünün, sabaha kadar kararınızı verin.” dedi. Biz düşündük, taşındık, yapamayacağımızı anladık. Molla Habib’le de istişare ettik. “Siz bu şartlarla mı hocanın yanında kalıyorsunuz?” dedik. “Evet. Bir kere söz verdik ve bu işe giriştik. Pek kolay bir şey değil doğrusu. Bu zatın ilmi hakikaten fevkalâde, ama siz bilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse...’ dedi. Yapamayacağımızı anladık. Özür dileyerek oradan ayrıldık.”3

Bediüzzaman, Horhor Medresesi’ndeki talebelerine, kendine has yeni bir metotla ders vermekle ün yapmıştı. Çevre il ve ilçelerden birçok öğrenci Horhor’a geldi. 1913 yılının yazında talebelerini Başit Dağı eteklerine götürdü. Yazı hemen hemen burada geçirdi.”4 Horhor Medresesi’nde okuttuğu kitaplardan biri, kendisinin bizzat şerh ve yorum yazdığı mantıkla ilgili Burhan-ı Gelenbevi isimli eserdir. Gelenbevi, matematik ve mantık alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan bir Osmanlı âlimidir.”5 Bediüzzaman, Gelenbevi’nin eserine yazdığı şerh ve yorumları “Ta’likat” adı altında yazmış ve Ta’likat’lâ Burhâni’l Gelenbevî fil-Mantık adında neşretmiştir.6 Yine bu dönemde 1913 yılında İşârâtü’l İ’câz isimli tefsirini yazmaya başladı. Yanında kaynak olarak Kur’ân-ı Kerim dışında hiçbir kitap yoktu. Daha sonra eserin eksik kalan kısmını, Ruslarla savaşırken te’lif etmeye devam etti. Kendisi söylüyor, talebesi Molla Habib de yazıyordu.

Dipnotlar:

1 Abdülkadir Badıllı; Bedîüzzaman Saîd-i Nursî, Mufassal Târihçe-i Hayâtı, İttihad Yayıncılık, 1998, s.355.

2 Rahmi Erdem, Davam, s.193

3 Şahiner, Bilinmeyen Taraflarıyla, 130-131; Badıllı, Mufassal, 1/ 302.

4 Halil Uslu, Bediüzzaman’ın Kardeşi Abdülmecid Nursi, İstanbul: Yeni Asya Neşriyat, 1998, s. 37.

5 Şerafattin Gölcük. Metin Yurdagür. “Gelenbevi “. TDV İslam Ansiklopedisi. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1996. 13/552-555.

6 Weld, Entelektüel Biyografi, 170.