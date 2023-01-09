"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Bediüzzaman ile alâkalı Kızılay Arşiv Belgeleri

Abdülbakî ÇİMİÇ
09 Ocak 2023, Pazartesi
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler-249

Bediüzzaman’ın Kızılay Cem’iyeti aracılığıyla kendisine gönderilmiş olan nakdi yardım ile alâkalı yazmış olduğu yazı Kızılay Arşiv belgeleri arasında çıkmış. Belgeleri sosyal medyadan paylaşan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, “Rusya esâretine ait bu belgeleri ilk defa yayınlıyoruz” ifadelerini kullanır. Kınık, arşiv belgelerin tasnifi sırasında Bediüzzaman Said-i Nursi’nin imzasını taşıyan mektup ve belgeler bulunduğunu açıklar ve “Rusya esareti sürecine ait bu belgeleri ilk defa yayınlıyoruz” ifadelerini kullanır.”1

İşte o belgeler:

Bediüzzaman ile alâkalı Kızılay Arşiv Belgesi:

*Kızılay Arşiv Belgeleri, Belge Numarası:1682/5,

Hilâl-i Ahmer Cem’iyyeti Merkez-i Umûmîsi, Adet, İstanbul 133/191, Telefon Numerosu: İstanbul 1783.

“Hilâl-i Ahmet Cem’iyyeti tarafından Rusya’da esir bulunduğum esnâda nâmıma irsâl edilen 10/7/32 tarihinde Dâhiliye Nezâreti’nden mevdu’ altı bin ve 21/7/32 tarihinde Adana’da vali konağında Abdülmecîd Efendi’den mevdu’ bin seküz yüz kuruş esaretten avdetime kadar yedime vusul bulmamış olduğundan cem’iyyet-i mezkûrece paranın istirdâdı içün vuku’ bulacak teşebbüs müsmir olmadığı yani para iâde olunmayıp ziyâ’a uğradığı Doçe Bank’ın iş’arıyla tebeyyün ettiği takdirde hemen ve bilâ kayd u şart tarafımdan tazmin edilmek üzere mecmû’u olan yedi bin sekiz yüz kuruş ta’vîzân cem’iyyet-i müşârun ileyh veznesinden ahz eyledim. 7074, 30/7/34(30/7/1334) (1918)/ Said-i Kürdî”2

*Kızılay Arşiv Belgeleri, Belge No: 1682/5.1

Bediüzzaman Molla Said Efendi’ye: Rusya’da esârette iken terâvih-i muhtelifede gönderilen mebâliğin yedine adem-i vusûlüne binâen ……muma ileyhin ta’vîzân bâlâda müfradâtı muharrer olduğu üzere yalnız yedi bin sekiz yüz kuruşun te’diyesi lâzım gelir.

Der-saâdet 30 Temmuz (13)34

“Bâlâdaki meblağ cem’iyyet veznesinden makbuzum olmuştur. Saîd-i Kürdî”3

Bu belgelerde Bediüzzaman, hem Kızılay’ın hem de kardeşi Abdülmecid’in kendisine para gönderdiğini ancak bu parayı alamadığını ifade ediyor. “Bediüzzaman, 30 Eylül 1918’de (30.7.1334) Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne verdiği bir dilekçede 23 Eylül 1916 (10.7.1332)’da Dahiliye Nezareti’nden gelen 6.000 ve 4 Ekim 1916 (21.7.1332)’da Adana’da vali konağında Abdülmecid Efendi’den gelen 1800 kuruşun esarette iken kendisine ulaşmadığını belirtiyor.

Bu konuda Cemiyet’in yaptığı araştırmaların vermediğini, ayrıca Doçe Bank’ın incelemelerinde de paranın zayi olduğunun anlaşıldığını söylüyor. Bediüzzaman’ın daha sonra bunları aldığına dair yazı yazdığı da görülüyor. Bütün bu gerekçelerden dolayı zayi olan 7800 kuruş Cemiyet veznesinden alıyor. Bu çıkan yeni belge ile Bediüzzaman esirlerle ilgili uluslararası sözleşmeler gereği kendisine gönderilen bu parayı almadığı anlaşılıyor. Döndükten sonra bu paranın akibeti hakkında Kızılay’ın yaptığı araştırmalarda netice vermediğinden paranın kaybolduğu anlaşılmış ve Abdülmecid Efendi’nin gönderdiği para ile beraber toplam 7800 kuruş almıştır.”4

Okunma Sayısı: 18
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Önce yakıt maliyeti

    “Bayrak Şairi” Arif Nihat Asya’yı yad ediyoruz

    Derbide 3 puan 3 golle Galatasaray'ın

    Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti

    2022 yılında en çok hangi otomotiv markaları ilgi gördü?

    Hac kontenjanı 83 bin 430 olarak açıklandı

    Kocaeli'de D-100'ün İstanbul yönü yeniden ulaşıma açıldı

    Keban Baraj Gölü'nde çekilme sürüyor

    Şanlıurfa’da STK ziyaretleri sürüyor

    İsrail hapishanesinden 40 yıl sonra tahliye edildi
    📷

    İbret levhaları asıldı - Bediüzzaman’dan, Yunus Emre’ye... Birçok vecize mezarlığı süslüyor

    Çiftçi BAĞ-KUR primini ödeyemiyor

    Türkiye demokrasi ve adaleti özledi

    Haber siteleri de iktidarın borazanı olsun istiyorlar

    13 yıl sonra ders zili çaldı

    Nisan ayına kadar kuraklık uyarısı

    53 yıllık usta mesleğini öğretecek çırak bulamıyor

    Bu maaşla nasıl geçinelim?

    Altılı Masa mı, tekli koltuk mu?

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Said ZEKİ

    Kırklara karışmak!
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya: Demokratlara nokta-i istinad
    Hasan Hüseyin Uçar

    Bir nesli anlamak
    İlimdar Kaya

    Çirkin yüzlü diktatörler
    Mehmet KARA

    6’lı Masa istişare ve müzakere
    Ali FERŞADOĞLU

    Size ne oluyor?
    Süleyman KÖSMENE

    Menfaat üzerine dönen siyaset canavardır
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Kardeşlerinizi tenkit etmeyiniz
    Genel

    Önce yakıt maliyeti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.