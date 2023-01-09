Bediüzzaman ile alâkalı Kızılay Arşiv Belgeleri

Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler-249

Bediüzzaman’ın Kızılay Cem’iyeti aracılığıyla kendisine gönderilmiş olan nakdi yardım ile alâkalı yazmış olduğu yazı Kızılay Arşiv belgeleri arasında çıkmış. Belgeleri sosyal medyadan paylaşan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, “Rusya esâretine ait bu belgeleri ilk defa yayınlıyoruz” ifadelerini kullanır. Kınık, arşiv belgelerin tasnifi sırasında Bediüzzaman Said-i Nursi’nin imzasını taşıyan mektup ve belgeler bulunduğunu açıklar ve “Rusya esareti sürecine ait bu belgeleri ilk defa yayınlıyoruz” ifadelerini kullanır.”1

İşte o belgeler:

Bediüzzaman ile alâkalı Kızılay Arşiv Belgesi:

*Kızılay Arşiv Belgeleri, Belge Numarası:1682/5,

Hilâl-i Ahmer Cem’iyyeti Merkez-i Umûmîsi, Adet, İstanbul 133/191, Telefon Numerosu: İstanbul 1783.

“Hilâl-i Ahmet Cem’iyyeti tarafından Rusya’da esir bulunduğum esnâda nâmıma irsâl edilen 10/7/32 tarihinde Dâhiliye Nezâreti’nden mevdu’ altı bin ve 21/7/32 tarihinde Adana’da vali konağında Abdülmecîd Efendi’den mevdu’ bin seküz yüz kuruş esaretten avdetime kadar yedime vusul bulmamış olduğundan cem’iyyet-i mezkûrece paranın istirdâdı içün vuku’ bulacak teşebbüs müsmir olmadığı yani para iâde olunmayıp ziyâ’a uğradığı Doçe Bank’ın iş’arıyla tebeyyün ettiği takdirde hemen ve bilâ kayd u şart tarafımdan tazmin edilmek üzere mecmû’u olan yedi bin sekiz yüz kuruş ta’vîzân cem’iyyet-i müşârun ileyh veznesinden ahz eyledim. 7074, 30/7/34(30/7/1334) (1918)/ Said-i Kürdî”2

*Kızılay Arşiv Belgeleri, Belge No: 1682/5.1

Bediüzzaman Molla Said Efendi’ye: Rusya’da esârette iken terâvih-i muhtelifede gönderilen mebâliğin yedine adem-i vusûlüne binâen ……muma ileyhin ta’vîzân bâlâda müfradâtı muharrer olduğu üzere yalnız yedi bin sekiz yüz kuruşun te’diyesi lâzım gelir.

Der-saâdet 30 Temmuz (13)34

“Bâlâdaki meblağ cem’iyyet veznesinden makbuzum olmuştur. Saîd-i Kürdî”3

Bu belgelerde Bediüzzaman, hem Kızılay’ın hem de kardeşi Abdülmecid’in kendisine para gönderdiğini ancak bu parayı alamadığını ifade ediyor. “Bediüzzaman, 30 Eylül 1918’de (30.7.1334) Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne verdiği bir dilekçede 23 Eylül 1916 (10.7.1332)’da Dahiliye Nezareti’nden gelen 6.000 ve 4 Ekim 1916 (21.7.1332)’da Adana’da vali konağında Abdülmecid Efendi’den gelen 1800 kuruşun esarette iken kendisine ulaşmadığını belirtiyor.

Bu konuda Cemiyet’in yaptığı araştırmaların vermediğini, ayrıca Doçe Bank’ın incelemelerinde de paranın zayi olduğunun anlaşıldığını söylüyor. Bediüzzaman’ın daha sonra bunları aldığına dair yazı yazdığı da görülüyor. Bütün bu gerekçelerden dolayı zayi olan 7800 kuruş Cemiyet veznesinden alıyor. Bu çıkan yeni belge ile Bediüzzaman esirlerle ilgili uluslararası sözleşmeler gereği kendisine gönderilen bu parayı almadığı anlaşılıyor. Döndükten sonra bu paranın akibeti hakkında Kızılay’ın yaptığı araştırmalarda netice vermediğinden paranın kaybolduğu anlaşılmış ve Abdülmecid Efendi’nin gönderdiği para ile beraber toplam 7800 kuruş almıştır.”4