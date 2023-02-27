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27 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Bediüzzaman’ın esâret güzergâhı ve süresi

Abdülbakî ÇİMİÇ
27 Şubat 2023, Pazartesi
Bediüzzaman’ın esâret hayatı Kostroma’da Tatar Camii’nde devam ederken Rusya’da meydana gelen içtimâî ve siyâsî hâdiselerin vukuu bulması sonrası esirler arasında firârlar başlar.

Bediüzzaman da zahiri esbabın zorluğuna rağmen çok teshilat ve inayetlere mazhar olarak firâr eder. Esir arkadaşı Alişan Ağa(Soylu) Bediüzzaman’ın firârını şöyle anlatıyor: “Esir kampına merkeplerle erzak getirirlerdi. Bunlar asker değil, sivildi. Said, merkeplilerden birisiyle zaman zaman konuşurdu. Sonra bir gün baktık Said yok, kayıp. Yalnız bir gün bana gizlice demişti ki, “Alişan Kardeşim, belki bir daha görüşemeyiz, Allah’a emânet ol. Aramızda kalsın” diye kulağıma söylemişti. Bir daha Bediüzzaman’ı göremedik.”1 ”Bediüzzaman kendi ifadesiyle firâr güzergâhını Kortroma’dan sonra “Petersburg, Varşova, Viyana, İstanbul” olarak belirtir. Bediüzzaman “Volga nehrinin tâli kollarından birisini geçerek, karadan Petersburg’a (Leningrad) uğrayarak, Rus hududundan selâmetle çıkar, kurtulur. Rus hudutları içindeki bu seyâhatinin bir kısmını herhalde yaya ve sâkin yerlerden dolaşarak gerçekleştirir; Rusya’dan kurtulduktan sonra, Polonya’nın Başkenti Varşova’ya gelir. Buradan da, Avusturya’nın Başkenti Viyana’ya, Viyana’dan da Sofya’ya gelir. Sofya’dan sonra, İstanbul’a kadar Osmanlı Ordusu hesabına yazılan bir tren biletiyle İstanbul’a gelir. Bu yolculuk güzergâhı, haritalar üzerinden yapılan bir hesaba göre, 3570 kilometre kadardır.”2

Bediüzzaman’ın Rusya’daki esâret müddeti

Bediüzzaman’ın Rusya’daki esâret müddeti hakkında çeşitli târih ve rakamlar verilmiştir. Bediüzzaman kendisi de, tam tamına gününü ve ayını vermeyerek, Risâle-i Nur’un bazı yerlerinde “üç sene”, bazı yerlerinde “iki-buçuk sene” şeklindedir. Bediüzzaman’ın büyük Târihçe-i Hayat kitabında da “iki-buçuk sene kadar” 4 şeklinde kaydedilmiştir. Şayet bu esâret müddetinin, günü gününe tam bir hesabı yapılması icab ederse şöyledir: Bitlis’te ilk yaralandığı ve ayağı kırıldığı geceden itibaren, esâretten kurtulup İstanbul’a ayak basışına kadar, aradaki zaman şöyledir: 19 Şubat 1331 Rûmî, 3 Mart 1916 Milâdî, esâret başlangıcıdır. Bulgaristan’ın başkenti Sofya’dan İstanbul’a trenle hareket günü 17 Haziran 1334 Rûmi’dir. İstanbul’a ulaştığı günü, haber şeklinde veren Tanin Gazetesi’nin târihi 16 Ramazan 1336 Hicrî, 25 Hazîran 1334 Rumî, 8 Temmuz 1918 Milâdidir. Kısaca 3 Mart 1916’da esir düşen Bediüzzaman’ın Vatana Avdet Belgesi’nde 18 Haziran 1918 yazdığına göre, esaret müddeti, tam olarak 2 sene 3 ay 15 gündür. Bu iki kesin târih arasındaki esâret zamanıyla, Bediüzzaman Hazretleri’nin beyânları arasındaki fark, küsûratın nazara alınmama keyfiyetidir.5 Bu bilgiler eşliğinde “Bediüzzaman’ın esir düştüğü târihten (3 Mart 1916), vatana avdet târîhine (17/18 Hazîran 1918) kadar geçen sürenin tamâmı; 2 sene 3 ay 15 gündür.5 Müküslü Hamza Efendi tarafından yazılan kısa Tercüme-i Hâl’de ise “2 sene 3 ay”6 gibi iki haftalık bir fark ile doğruya en yakın bilginin kayıtlı olduğu görülür.

Dipnotlar: 

1- http://www.kirazli.org/gulcemalsoylu.htm. 

2- Prof. A. Akgündüz, ABIBSNİŞ, C.I, s.977

3- Tarihçe-i Hayat,2013, s.184 

4- Porf. A. Akgündüz, ABIBSNİŞ, Cilt-I, s.971 

5- Bilâl Tunç, Bedîüzzamân’ın Esâret Süresi 

6- Müküslü Hamza Enendi, Bedîüzzaman Sa’îd-i Kürdî’nin Tercüme-i Hâlinden Bir Hülâsadır, s.7

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