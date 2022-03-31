Bediüzzaman’ın tekrar Van’a dönüş hazırlığı

Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler-185

İlk defa, 1898 yılında Van’a teşrif eden Bediüzzaman, o zamanlar yirmi yaşları civarındaydı. Bitlis’ten Van’a gelen Bediüzzaman ilk yıllar, Van valisi Tahir Paşa Konağı’nda kalarak, Van’ın Kal’asının güneyine düşen Horhor Medresesi’nde, ilim ve iman dersleri vererek talebe okutmaya başlar. Bu arada yaz mevsimlerinde Gürpınar sınırları içinde bulunan Başet Dağı zirvesinde de bu faaliyetlerini sürdürür.

1907 yılında, Şarkın eğitim meselesi ve cehaletin yok edilmesi adına, İstanbul’a gider. Payitaht’ta, Van, Bitlis ve Diyarbakır’da, adına Medresetü’z-Zehrâ dediği bir eğitim medresesinin açılması yönünde gayret gösterir, ancak bu ilk İstanbul seyahatinde buna muvaffak olamaz. 1910 senesi bahar aylarında tekrar Van’a dönen Bediüzzaman, yaz aylarında Şark vilayetlerinde ve köylerinde meşrutiyet ve hürriyeti ders verir. Sonrasında 1911 yılı kış ve bahar aylarına doğru Şam’a geçer. Şam’da bir süre kalır ve hutbe iradından hemen sonra tekrar İstanbul’a döner. Sultan Reşad’ın Rumeli seyahatine katılan Bediüzzaman, Rumeli seyahati sonrası tekrar Van’a dönüş hazırlıkları yapar.

Rumeli seyahatinin ardından gelen yıllarda, Bediüzzaman’ın yaşadığı hadiselerle ilgili kaynaklarda yeterli ve ayrıntılı bilginin yer almadığını söyleyebiliriz. Bu süre bilgi ve belge konusunda sanki kayıp yıllar durumunda görülüyor. Kaynaklarda bu zaman dilimine ait çok fazla bir bilgiye tevafuk edemiyoruz. Bediüzzaman Hazretleri de bu zamana ait fazla bilgi aktarmıyor. Sonraki dönemlerde, bizzat kendisince te’lif edilen bazı risalelerde geçen bilgiler, belki bu dönemle ilgili elimizdeki yegâne malumat olma özelliğini taşıyor. 1951 yılında, dönemin Milli Eğitim Bakanı’na yazılan bir mektuptan hareketle, Bediüzzaman’ın Medresetü’z-Zehrâ için tahsisat sözü aldıktan sonra tekrar Van’a geri döndüğü anlaşılıyor.

Bilindiği üzere, Balkan Harbi 8 Ekim 1912 tarihinde başlamış ve Osmanlı Ordusu’nun mağlubiyetiyle neticelenmesi üzerine, 3 Aralık 1912’de ateşkes antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmayla birlikte, kurulması planlanan Kosova’da yapılmamsı kararlaştırılan Darülfünun da gündemden düşmüş. Böylece “Balkan Harbinin patlak vermesiyle Kosova vilâyeti, o mutasavver Darülfünunun temelleriyle birlikte istilâya uğrayıp gitmesi, 8 Ekim 1912 senesinde olduğuna göre, Bediüzzaman Hazretleri’nin Balkan Harbi neticeleninceye kadar İstanbul’da kaldığını göstermektedir.”1 Ancak nispeten önemsiz gibi görülen adı geçen Darülfünun için ayrılan tahsisatın, hemen Medresetü’z-Zehrâ projesine aktarılması zayıf bir ihtimal olarak gözükse de, on dokuz bir altın tahsis edildiği Bediüzzaman tarafından kayda geçirilmiş. Ayrılan bu tahsisattan bin altın kadarı Bediüzzaman Van’a geldikten sonra Van Valiliği vesilesiyle ihdas edilir. Böylece gençlik döneminden beri gaye-i hayali olan ve İlk İstanbul seyahatini bu gaye ve maksat için yapan Bediüzzaman, Medresetü’z-Zehrâ için söz verilen tahsisat sonrası İstanbul’da fazla kalmadığı kanaatindeyiz.

Diğer yandan, 1909-1910’da yayınlanan İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi’nin ikinci baskısı 1912’de yapılmış olup, kitabı yayınlayan Ahmed Ramiz tarafından yazılan giriş bölümünde, bu konuya dair önemli ipuçları bulunuyor. Burada Bediüzzaman’ın, o tarihte

Şark bölgesine geri döndüğünden bahsediliyor. Osmanlı Devleti’nde kullanılmakta olan Rumi takvime göre, yeni yıl 1 Mart’a başladığı için, Medresetü’z-Zehrâ için nakit para tahsisatının ilk kısmının Van Valiliği vesilesiyle yazışmalar sonucu tahakkuk etmesi ve Bediüzzaman’ın mezkûr risalenin ikinci baskısını yayınlama işini Ahmed Ramiz’e bırakıp İstanbul’dan hemen ayrılmış olması mümkün görünüyor.

Bilindiği gibi, Hutbe-i Şamiye de o yıl(1912) yayınlanmıştı. Nutuk isimli eserin ikinci baskısını 1910’da, Bediüzzaman’ın Şark’a gittiği sıralarda yayınlayan yine Ahmed Ramiz’di. Bediüzzaman’ın, yukarıda da temas ettiğimiz, 1951’de kaleme aldığı mektubunda genel bir mana kast etmiş ve kesin bir tarih kast etmemiş olması da ihtimal dâhilindedir. Buna göre, Bediüzzaman’ın erken bir tarihte Şark’a geri döndüğünü ve daha sonra 1913 Haziran’ında, Van Valisi Tahsin Bey aracılığıyla veya telgraf gibi haberleşme vasıtalarını kullanarak İstanbul’la iletişim kurduğunu söyleyebiliriz. Eldeki kaynaklardan hareketle, en muhtemel malûmat bu olsa gerektir.

Dipnot:

1- Mufassal Tarihçe-i Hayat, Cilt-I, s.354