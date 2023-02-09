Bolşevik ihtilâlinden sonra esirlerin vaziyeti

Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler-258

‘Çarlık Rusya’sında Bir Türk Savaş Tutsağının Anıları’nda Bolşevik ihtilalinden sonra Rusya’da gelişen hadiseler ve esirlerin vaziyeti şu ifadelerle anlatılıyor: “Bize kadar ulaşan “Türk İli Türk Dili” gazetesi, Kerensky hükümetinin düştüğünü yazıyordu. Yerine Bolşevik hükümeti geçmişti. Gazetedeki haberleri dinlemek için tüm tutsaklar büyük odada toplandık. “Ey askerler” diyordu gazete, barış sizin elinizdedir. Barış, eğer siz isterseniz gerçekleşecektir. Barışa engel olan komutanlarınızı dinlemeyin. Bir haftaya kadar evlerinize döneceksiniz.”1

Gazetedeki baş makalede neler yazıyor?

Gazetede bir de baş makâle vardı ve şunlar yazılıydı: “Dört yıldan beri savaşan Rusya nice insanlar yitirdi. Fabrikalar kapandı. Evler, ocaklar söndü. Bu yetmiyormuş gibi şimdi de anarşi baş gösterdi. Birtakım haydutlar asker giysileriyle her tarafı yağma ediyorlar. Tren soymak, adam öldürmek olağan. Ukrayna özerkliğini eline aldı, askerlerini savaş alanından geri çekiyor. Kafkasya bağımsızlığını açıkladı, kırk kişiden oluşan bir Meclis kurdu. Finlandiya bağımsızlığını ilan etti. Don Kazakları, Sibirya’da diledikleri gibi hareket ediyor. Rusya’da hükümet yok, ordu yok. Tebriz’de Ermeniler ve Ruslar, Türkleri ve Kürtleri öldürüyor. Rusya çöküyor. Türk ve Müslümanlar için en uygun zaman. Rusya’daki bütün Türk tutsaklarını toplayarak bir ordu oluşturmalı. Osmanlı imparatorluğu böyle bir örgütlenmeyi acaba başarabilir mi? Bu yere serilen varlığın bir daha ayağa kalkmaması için bundan daha güzel fırsat olur mu?”2 Türk İli Türk Dili Gazetesi’ndeki makalede yaşanan hadiseler bu minval üzere anlatılıyor.

Kasım 1917’den sonra neler yaşanıyor?

Teğmen Mehmet Arif yaşanan hadiseleri anlatmaya devam ediyor. “Kasım 1917’nin son günleriydi. Kışlanın yönetimi Rus erlerine geçti.3 Gerçekten o günden sonra birkaç gün bize bol bol yemek verildi. Hatta kasaptan et bile gönderdiler. O günlerde Haşim’den bir kart daha geldi. Kartta her birimize yirmi beşer Ruble gönderileceği ve açık adresimizin bildirilmesi isteniyordu. Rusya’daki Türk tutsaklarının durumunu yerinde incelemek için bir Rus generali ile Galip Kemalî ve Turhan Beylerin Petrograd’a geldiklerini gazetelerden öğrendik. Onlardan önce, durumumuzu görmek için Moskova’dan iki yetkilinin geleceği haber verildi. Bunlar Bolşeviklerin üst düzey üyelerindenmiş. Koyun derisinden kürklere bürünmüş, ayaklarında hantal keçe çizmeler, başlarında kulaklarını kaplayan tüyleri uzun kalpaklarıyla bu iki kişi geldi. Büyük odaya toplandık. Bunlardan biri sordu: “Burası nedir?” “Burası Türk tutsak subayların kaldığı binadır.” “Bolşevikler tutsak tanımıyor. Bütün uluslar kardeştir. Bu günden itibaren sizler bizim konuğumuzsunuz. İstediğiniz yere gitmekte özgürsünüz. Açın kapıları.”4 “Sizin bir kısmınızı evlere nakledeceğiz. Sabah sekizden akşam dörde kadar serbest olacaksınız” demişler. Bu habere çok sevindik. Gerçekten onlar Varnavin’de kaldıkları süre içinde özgürce dışarı çıktık, gezdik ve öğleden sonra saat dörtte kışlaya döndük. Ne var ki bu özgürlüğümüz iki gün sürdü.5 1 Şubat 1918 gününden beri özgürüz. Dilediğimiz yere gözetimsiz gidebiliyoruz. Ruslar da serbestçe yanımıza, ta odalarımıza kadar geliyor, konuşuyorlar, yoğurt, peynir, tuz ve sebze getiriyorlardı.6 Görüldüğü üzere Bolşeviklerin iktidarı almasından sonra sanki bir rahatlama sağlanıyor gibi görünüyor. Bu serbestlik esirler için yeni bir hayatın başlangıcı olacak gibi görünüyor.

Dipnotlar:

1- Çarlık Rusya’sında Bir Türk Savaş Tutsağının Anıları, 2006 Ankara, s.141

2- Age, s.142

3- Age, s.142

4- Age, s.143

5- Age, s.144

6- Age, s.148