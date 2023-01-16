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16 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Esâret arkadaşı Bediüzzaman’ı anlatıyor

Abdülbakî ÇİMİÇ
16 Ocak 2023, Pazartesi
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler-251

Bediüzzaman ile Rusya esâretinde beraber kalan Alişan Soylu o günleri çocuklarına anlatır. Alişan Soylu’nun oğlu Gülcemal Bey babasından dinlediği hatıraları anlatıyor: “Babamın adı Alişan Soylu’dur. Eskiden beri Alişan Ağa derlermiş ona. 1869 yılında Erzurum’un İspir İlçesinde doğan babam, birkaç sene farkla Üstad Bediüzzaman Hazretleri ile yaşıttır. 1980 yılında vefat etmiş olup, 111 sene gibi uzun ve bereketli bir ömür geçirmiştir. Vefatından iki hafta önce bile Cuma namazını cemaatle kılmıştır. Mezarı İspir’in Ulubey Köyündedir.”

Gülcemal Bey, rahmetli babasının Rusya’ya savaş esiri olarak gönderilişini de şöyle anlatır: “Birinci Cihan Harbi’nde, Sarıkamış, Kars taraflarında asker olarak katılıyor savaşa. Fakat düzenli ordu şeklinde değil de, ‘Başıbozuk’ tabir edilen düzensiz askerler olarak… Aslında nizamî askerlermiş bunlar, ama öyle gösterilmiyor, başıbozuk fedailer olarak gösteriliyorlar. Kâzım Karabekir Paşa’nın talimatı böyle imiş. Babam, Batum taraflarında Ruslara ve Ermenilere karşı savaşırken Ruslara esir düşüyor. Üstad Bediüzzaman Hazretleri ile Kosturma’da(Kostroma) esir kampında karşılaşıyorlar. Üstad da malum, Bitlis tarafında savaşırken ayağı kırılıyor, Ruslara esir düşüyor. Babam bize Sibirya, Kosturma ve sair Rus şehirlerinde toplam olarak dokuz sene kaldığını söylerdi. Üstad Varşova, Almanya, Avusturya üzerinden firar ediyor. Babam da, bana adını verdiği “Gülcemal Vapuru” ile Trabzon’a geliyor. Kader-i İlâhi ile Kosturma(Kostroma) esir kampında 2,5 sene kadar beraber kalmış oluyorlar.

Babam Alişan Soylu esir kampını şöyle anlattı bize: “Esir kampında herkes onu dinliyordu. O konuştu mu herkes mest oluyor, Kürt Said konuşuyor deyip, can kulağı ile dinliyorlardı esirler. Ermeniler geldiğinde ise susuyordu Bediüzzaman… Bize de konuşmayın derdi. Orada Ermeni asıllı askerler de vardı… Ben biraz Ermenice bildiğimden bunları hemen anlıyor ve Said’e işaret veriyordum. Ermeniler hiç affetmiyorlardı… Ama Ruslar karışmazlardı, gelip teftiş edip giderlerdi. İşkenceyi Ermeniler yapardı.” Bizim köyümüzde on beş tane Ermeni aile varmış. Onun için babam Ermeniceyi bilirdi.”

Bediüzzaman’ın tavrı Nikola’yı çok etkiliyor

Babam Alişan Ağa, Bediüzzaman’ın, Kosturma(Kostroma) esir kampını teftişe gelen Rus Başkumandanı Nikola’ya ayağa kalkmama hadisesinde oradaymış, her şeyi bizzat görmüş. Bize ağlayarak şunları anlatırdı: “Çok esir vardı kampta. Bir gün bir komutan geldi… Ama biz kim olduğunu bilmiyoruz… “Dikkat!” diye bir komut verildi; herkes, hepimiz ayağa kalktık… Bir tek kişi hariç… Bediüzzaman… Sonradan kim olduğunu öğrendiğimiz Rus Başkumandan Nikola bunu gördü. Hemen bir tercüman çağırtıp, ‘Niçin ayağa kalkmadığını’ sordu. Bediüzzaman, “Tazim Allah’a olur” diye cevap verince Nikola, kurşuna dizilmesini emretti.

Ona ölüm emri verdiği zaman biz çok korktuk. Ölüm mangası da hemen hazırlandı. Sonra namaz için izin istedi Bediüzzaman. Namazını kıldı ve hemen çabuk çabuk geldi. Komutan: “İdam olunacağı zaman ağırdan alınır, sen çabuk geliyorsun?” diye sordu tercümanla. Bediüzzaman umursamaz bir tavırla: “Rabbime kavuşmak için çabuk geliyorum” dedi. Bu ihlâs, komutanı çok etkiledi ve insafa getirdi… İdamı kaldırdı ve özür diledi.”1

Dipnot: 

1- Ömer Özcan, Ağabeyler Anlatıyor, 

3. Kitap’tan iktibas

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