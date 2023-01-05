Kızılay Arşiv Belgeleri ışığında esâret hayatı

Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler-248

Kızılay Arşivlerinde bulunan; “İsveç Kızıl Haçı Savaş Esirleri ve Mağdurları Yardım Komitesi Kostroma Şubesi”nce düzenlenen 25.07.1917 târihli, “Savaşda Esir Olup Evinden Haber Alamayanlar”la ilgili Belgenin 8. Sırası Bedîüzzamân’la alâkalıdır. Bediüzzaman “Vâli Cevdet Beyle birâderi Abdülmecid’in1 sıhhat haberlerini istemektedir.”2 Bu belgelerin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bediüzzaman’ın esâret hayatı ile ilgili bilinmeyen malumatları gün yüzüne çıkarıyor. Kızılay arşiv belgelerinin yeni yazıya çeviren Muhterem Bilâl Tunç ve tashihatını yapan Nahit Topal-oğlu’na teşekkürü borç biliyoruz.

Kızılay Arşiv Belgesi, Belge No: 919/124.9,

(Bedîüzzamân 8. Sırada)

Savaşta esir olup evinden haber alamayanların listesi aşağıdaki belgede mevcuttur. Belgenin 8. Sırasındaki bilgilerin Bediüzzaman’a ait olduğu görülüyor.

Yeni yeni gün yüzüne çıkan Kızılay arşivindeki bu yeni vesîkalar hayli önemli bilgiler ihtiva ediyor. Meselâ, Bediüzzaman ile ilgili 8. sıradaki bilgilerde “a’yân a’zâsından Şeyh Abdülkâdir’in geçmesi çok manidar. 8. sıra: Vâli Cevdet Beyle birâderim Abdülvahhâb’ın3 sıhhat haberlerini isterim / İstanbul’da a’yân a’zâsından Şeyh Abdülkâdir Efendi Hazretleri / Türk / Kürd Gönüllü Alay Kumandanı sivil / Bedîüzzamân Şeyh Sa’îd-i Kürdî Efendi / Mirzâ.4” bilgileri mevcuttur. (Yeni Yazıya çeviren: Bilâl Tunç; Tashih: Nahit Topaloğlu)



Savaşta esir olup evinden haber alamayanların listesi aşağıdaki belgede mevcuttur. Belgenin 8. Sırasındaki bilgilerin Bediüzzaman’a ait olduğu görülüyor.

Yeni yeni gün yüzüne çıkan Kızılay arşivindeki bu yeni vesîkalar hayli önemli bilgiler ihtiva ediyor. Meselâ, Bediüzzaman ile ilgili 8. sıradaki bilgilerde “a’yân a’zâsından Şeyh Abdülkâdir’in geçmesi çok manidar. 8. sıra: Vâli Cevdet Beyle birâderim Abdülvahhâb’ın3 sıhhat haberlerini isterim / İstanbul’da a’yân a’zâsından Şeyh Abdülkâdir Efendi Hazretleri / Türk / Kürd Gönüllü Alay Kumandanı sivil / Bedîüzzamân Şeyh Sa’îd-i Kürdî Efendi / Mirzâ.4” bilgileri mevcuttur. (Yeni Yazıya çeviren: Bilâl Tunç; Tashih: Nahit Topaloğlu)



Kızılay Arşivi, Belge No: 919/82

4 Şubat 1918 târihli bir Belge:5

“İstanbul Polis Müdîriyyet-i

Umûmiyyesi Kısm-ı Adlî Müdîriyyeti

Adet, Umûmî: 791, Husûsî: 599,Bihî

Hilâl-i Ahmer Cem’iyyeti Üserâ Komisyonu Riyâset-i Aliyyesine,

Sa’âdetlû Efendim Hazreteleri

7 Kânûnisânî (1)334 târih ve 13033/8 numerolu tezkire-i aliyyeleri cevâbıdır.

Bediüzzaman Şeyh Sa’îd-i Kürdî Efendinin âilesi efrâdı hâl-i sıhhatde olub Van’ın Ruslar tarafından istîlâsını müteâkib pederleri Mirzâ, büyük birâderleri Molla Abdullah ve Mehmed Efendiler ma’a-âile Si’ird sancağına ve diğer birâderi Abdülmecîd ve birâderzâdesi Abdurrahmân ve enişteleri Molla Sa’îd Efendiler dahi Adana vâlî-i sâbıkı Cevdet Bey ile birlikde Adana’ya hicret etdikleri, Adana’da muallimlik etmekde iken me’zûnen Dersaâdet’e vürûd eden ve hâlen Fâtih’de Sultan Selim medresesinde misâfireten ikâmet etmekde olan Abdülmecîd Efendiden icrâ kılınan tahkîkatdan anlaşılmış ve irsâl buyrulan iki kartpostal dahi mumâileyhe tevdî’ edilmişdir. Ol bâbda irâde efendim hazretlerinindir.

Fî 4 Şubât (1)334 [1918] Polis Müdîr-i Umûmîsi nâmına/ Muâvin”6

Not: Kızılay Arşiv belgelerine devam edilecektir….

Dipnotlar:

1- Belgede Abdülmecid’in ismi Abdülvahap olarak geçiyor.(Bilâl Tunç)

2- Kızılay Arşivi: Belge No; 919/124.9

3- Bedîüzzamân’ın, Abdülvahhâb adında bir kardeşi bilinmiyor. Sehiv olsa gerek. Bu, Vâli Cevdet Bey’le irtibâtı kuvvetli olan birâderi Abdülmecîd olabilir.(Bilâl Tunç)

4- Bilâl Tunç ve Nahit Topaloğlu’nun kanaatleri

5- Kızılay Arşivi: Belge No: 919/82

6- Tashih: Nahit Topaloğlu, Bilâl Tunç