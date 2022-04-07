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7 NİSAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Medresetü’z-Zehrâ’nın temel atılışı

Abdülbakî ÇİMİÇ
07 Nisan 2022, Perşembe
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler-187

Bediüzzaman’ın 1912’nin sonbahar aylarında İstanbu l’dan Van’a dönüşünü ta’kib ederek, hayat seyrini temaşa edelim: Evet, Bediüzzaman’ın bu defaki Van’a dönüşüyle ilgili olarak kardeşi Molla Abdülmecid Efendi hatıra defterinde: “Büyük bir merasimle Van gölü kenarında Artemit bölgesinde Medresetü’z-Zehra’nın temelini atmıştır” diyor. Ancak bu temel atma işi, hemen Van’a döner dönmez mi gerçekleşmiş, yoksa plân ve projelerini uzun uzadıya hazırladıktan sonra mı olmuş bilinmemektedir. Amma büyük bir ihtimal ile Bediüzzaman Hazretleri İstanbul’dan Van’a 1912’nin Kasım ayında muvasalat etmişse, artık bölgede kış başlamış demektir. Ve hemen gelir gelmez tahsisatın ilk bölümü olan bin altın liralık para, hazır durumda olmayabildiği için, her halde o kışı beklemiştir. Plân ve projesini, zemin ve zamanını hazırlamış ve 1913’ün yaz aylarında bu temel atma işi gerçekleşmiştir, denilse uygun olur kanaatindeyiz.1

Vanlı Nuh Bey; (Nuh Polatoğlu)’nun Hâtırası:

Bediüzzaman Hazretleri’nin eski talebe ve dostlarından olan Nuh Bey, Barla Lahikası’nda Bediüzzaman’ın şu takdir ifadeleriyle yer alıyor: “Aziz, sıddık, vefâdar âhiret kardeşlerim Hacı Nuh Bey, Molla Hamid, Sizler benim için çok ehemmiyetlisiniz. “Sıddık-ı vefiy bu zamanda yoktur” diyenlere karşı sizleri gösteriyorum. Yirmi sene Van’da geçirdiğim hayat-ı ilmiye benim için Van çok kıymettardır. Lillâhilhamd, sizler o kıymettarlığı gösterdiniz. Ve Van’a karşı şedid hissiyatıma tam mukabele ediyorsunuz.”2 Bir başka mektubunda da Nuh Bey’e “Ey Nuh Bey! Ora havalisinde pek çok bulunan talebelerim, kardeşlerim içinde sen kahraman çıktın. Beni her vesile ile aradın. Molla Hamid’le beraber beni buldun. Vanlı kardeşlerimle görüştürdün. Bahtiyar ol! Senin gibi ciddî gayretli bir dost, yanımda kıymettardır. Bugünden sonra sen de Abdülmecid Efendi gibi isminizle duamda ve kazancımda dahil oldun.”3 diye Bediüzzaman’ın ona hitabı vardır. 1934 Eskişehir Mahkemesi maznunlarındandır.

Nuh Polatoğlu anlatıyor: 

“Üstad’ı gençlik yıllarında Van Valisi Tahir Paşanın konağında kaldığı yıllarda tanırdım. 

“Tahir Paşa kendisini çok severdi, hiç yanından ayırmazdı. Nereye gitse beraber bulunurdu. 

“Edremit sahillerinde Van Üniversitesi’nin temeli, büyük merasimlerle atılmıştı. Bu merasimlerde gerek Vali Tahir Paşa gerek Üstad Bediüzzaman konuşmalar yaptılar. Üstad’ımın elinde gümüş saplı, çift uçlu bir kamçı vardı. Elindeki çift uçlu kamçı ile iki hayatını, yani dünya ve âhiret hayatını ortaya koyarak, eline alarak, mücadele meydanlarına atıldığını, ifade etmek istiyordu.”4 Bediüzzaman bu hakikati “Umûmun malûmu olsun ki: İki elimde iki hayatımı tutmuşum, iki hasım için, iki meydan-ı mübarezede iki harp ile meşgulüm. Tek hayatlı olan adam meydanıma çıkmasın.”5 diye ifade eder.

Van’da temeli atılan üniversite

Edremit’teki temel atma merasimlerini gören Vanlı Hakkı Edremit: “Büyük ziyafetler verildi. Çeşitli yemekler yapıldı. Uzun tulumba tatlıları yenildi. Temel atılmadan önce, ‘Şarkın ve garbın âli şahsiyeti, Hâzâ Bediüzzaman, Molla Said Hazretleri’ diye kendisini takdim ettiler. Daha sonra da temele ilk harcı, bizzat kendisi koydu” diyor. Tahir Paşa çok sevdiği Bediüzzaman’a: “Nasıl, Seyda bu ziyafetleri beğendin mi?” deyince, Bediüzzaman da Tahir Paşaya gülerek şu cevabı vermiş: “Cömertlikte İbrahim Halilullah’a ulaşamazsın. Onun köpekleri de gümüş tabaklarda yemek yerlerdi.”6

Dipnotlar:

1 Mufassal Tarihçe-i Hayat, Cilt-I, s.365 

2- Barla Lahikası,2013,  

3- Müteferrik Mektuplar 

4- Son Şahitler, Cilt-I, s.47 

5- Eski Said Dönemi Eserleri(Münâzarât), 2013, s.282

6- Son Şahitler, Cilt-I, s.47

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