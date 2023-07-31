Onuncu defa Risale-i Nur okumak için toplandık

Orta Karedeniz Bölgesi illeri olarak (Amasya, Çorum, Ordu, Samsun, Tokat, Sinop) pandemi dönemi hariç dokuz defa ara vermeden yetişkinler olarak Risale-i Nur okumak için bir araya gelmiştik.

Münavebeli olarak farklı illerde icra edilen programlara pandemi nedeniyle ara verilmişti. Samsun ilimizde yeni hizmet binamızın bitmesi neticesinde bu sene onuncu program burada yapıldı. 16 Temmuz 2023 günü Amasya, Çorum, Tokat, Kırıkkale, Yozgat, Samsun ve Gölcük gibi ilçe ve illerden otuz kişiye yakın bir sayı ile başlamış oldu. Mahal ve çevre illerden de katılım ile zaman zaman kırk kişiye ulaşan program günlük planlama ile başladı. Planlanan günümüz müzakereli dersler ve farklı konularda seminerler ile devam etti. 22 Temmuz’a kadar devam eden Yetişkinler Risale-i Nur okuma programının gayet verimli olduğu katılımcılar tarafından da teyid edilmiş oldu. İnşâallah gelecek senelerde aynı program devem edecek ümidindeyiz.

Programın değerlendirilmesi

Bu tür programlar iyi planlanır, alt yapısı hazırlanır ve işleyişte müdebbirlerin programı takip ve tatbik etmesi yönündeki hassasiyetleri devrede olursa inanıyoruz ki çok verimli neticeler hâsıl olur. Bu programda Samsun ilimizin bina olarak hazır olması, kalacak yerlerin düzenlenmesi, programın alt yapı olarak işleyişine katkısı olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca ta Balıkesir’den gelip programın mutfak yükünü üzerine alan Muammer kardeşe ayrıca teşekkür ediyoruz. Emekleri çok, hakkını helâl etsin. Vakti zamanında hem kahvaltı hem de yemek hazırlığında büyük fedakârlık göstermiş oldu.

Programın işleyişi

Programın işleyiş saati, konular, okunacak kitaplar ve seminer konuları başında meşveret ile belirlendi. Bu daha önceki yıllarda yapılan programlarda da tatbik edilen bir yoldu. Bu tecrübeden de istifade ederek bir haftalık program planlandı. Genel olarak program saatlerine ittiba edildiği görüldü. Bu tür programlar tekmil ve tekamül edilerek daha güzel noktalara taşınabilir.

Gençlerin katılımı

Bu programa üniversiteyi bitirmiş ve halen okumakta olan talebeler de iştirak etti. İlk defa bu kadar fazla gencin yetişkinler programına iştirak etmesi bizleri de memnun ve mesrur etti. Program süresince gençlerle birebir konuşmalarımız ve program süresince şahsi gözlemlerimiz neticesinde şunları ifade edebiliriz: Gençlerimizin bu tür programlara katılması ve hizmete ömrünü vermiş olan ağabeyler ile iletişim kurup istifade etmesi çok müsbet bir vaziyettir. Gençlerimiz onların hizmet hatıraları ve Risale-i Nur derslerindeki tecrübelerinden istifade edebilir. Bunlar meselenin müsbet tarafları olarak görünüyor. Ancak program içerisinde bizzat dinlediğim ve gençlerin ilgi, istidat ve bakış açılarına muvafık bir zemin olması icap eder. Gençlerimizin program süresince bazı işlerde daha çok aktif tutulması onları bezdirebilir. Programın genel planlaması yapılırken gençlerimizin fikirleri alınabilir ve onlar da işleyişe katabilir. Vakit geçmiş değil, bu meseleyi gündemimize alalım inşâallah.