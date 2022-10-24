Tiflis’deki Osmanlı esirleri hakkındaki raporlar

Bediüzzaman ve diğer esirler Kostroma’ya sevk edilmeden önce Tiflis’te bekletilir.

Tiflis’de tutulan Osmanlı esirlerinin genel durumları ile alâkalı İspanya büyükelçiliğinde bulunan belgelerde önemli bilgiler mevcuttur. “Osmanlı Devleti bütün bu münâsebetleri, İspanya Büyükelçiliği veya Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği eliyle yürütmüştür. Belgelerden anlaşıldığına göre Hicrî 13 Receb 1334/Miladî 16 Mayıs 1916 târihinde esirlerin hâlâ Tiflis’de tutulduğunu, bunlardan bazılarının hastahaneye sevk edildiğini ve özellikle Bitlis mektubcusu Ali Riza Bey ile Halil Efendi’nin yaralı olarak hastanede bulunduklarını; bu zamana kadar esirler hakkında asla mu’âmele yapılmadığını öğreniyoruz. İspanya Büyükelçiliği’nin verdiği bilgilere göre, bu esirler arasında zabitlerden Hüseyin Bey, Hasan Hayri Efendi, Gafir Ali Efendi, Ahmed Râğıb Efendi, Sarı Hasan, Sa’deddin Efendi, Tâhir Efendi gibi isimler yer almakta ve ayrıca Osmanlı zabitlerinden üçü yatakta ve üçü de nekahat halinde bulunmaktadır.”1

İspanya Sefiri’nin hastahane ziyareti neticesinde verdiği 24 Nisan 1916 tarihli raporda dikkat çekici bilgiler mevcuttur. Bu rapora göre:

*Şiddetli soğuklar sebebiyle esirlerden bazıları vefat eylemiştir. Geriye kalanlar uzun süre burada kalmayacaklardır ve Bakü’ye gönderileceklerdir. Daha sonra da muhtemelen esirler kampı bulunan Nargen (Nangün=Norgen) Adası’na gönderilebilirler.

*Mülâzım Sa’deddin Efendi, ayağından yaralı. Tedavi devam etmektedir.

*Miralay Ziya Bey, ayağından yaralı ve nekahat halindedir.

*Bunların yanında genç bir zâbit daha bulunmakta olup bacağından yaralanmıştır ve iyileşmek üzeredir. (Bu genç zabitin Bediüzzaman olma ihtimali yüksek görünüyor. Bediüzzaman 1916 senesinde 38 yaşlarındadır. Genç bir zabit unvanına yaşı tevafuk ediyor. Bacağından yaralanmış olarak ifade edilesi de bu genç zabitin Bediüzzaman olması muhtemeldir. Eğer bu genç zabit Bediüzzaman ise, İspanya Sefiri’nin raporuna göre “Hilâl-i Ahmer’in gönderdiği maaşı muntazaman almaktadır.” ifadesi yer almaktadır.(A.Ç.))

* Zâbıt Halil Efendi de yaralılar arasındadır.

Osmanlı esirlerinin gönderdikleri mektuplar ve kartpostallar bile, Amerika ve İspanya Sefâreti tarafından Osmanlı hükümetine ulaştırılmakta ve Harbiye Nezâreti tarafından dağıtılmaktadır.2 Bu belgelerden de anlaşıldığı üzere, Bediüzzaman ve diğer esirler Tiflis’te kaldıkları sürede tedavi edilmiş, tedavisi bitenler ve diğer esirler esir kampında tutulmuşlardır. Hatta bazı esirler de soğuk ve başka sebeplerden dolayı hayatını kaybetmişler. Bu belgelere göre 3 Mart 1916 tarihinde esir düşen Bediüzzaman Hazretleri, 16 Mayıs 1916 târihinde hâlâ Tiflis’de olup, Kostroma’ya sevk edilmemiştir.

Dipnotlar:

1- BOA(Başbakanlık Osmanlı Arşivi), HR, SYS, No.2198/44,13 Recep 1434/16 Mayıs 1916

2- BOA, HR. SYS. No: 2198/31, 28.8.1916.