Türk esirlerin esâret hayatı nasıl geçiyor?

Toplu namazlar kılınıyor

Bediüzzaman’ın da esaret günlerinde kaldıkları yerde toplu namaz kıldıkları nakledilir. Esaret arkadaşlarından Mustafa Yalçın namaz konusunu şöyle anlatıyor: “Molla Said Efendi boş durmuyor, yasak olmasına rağmen gece başka kamplara gidip kitap okuyordu. Gündüzleri, namazları bize kendisi kıldırıyordu. Önce müdahale edip kıldırmadılar. Sonra Üstad onlara bir şeyler söyledi, biraz serbest bıraktılar.”1 Teğmen Mehmet Arif de toplu kılınana namazlardan bahseder. “O gün kırmızı yüzlü jandarma komutanı, kaldığımız odayı denetime geldi ve arkadaşları topluca namaz kılarken gördü. Daha önce topluca ibadet için arkadaşlar, kilisede yer ayrılması ricasında bulunmuşlardı.”2 Böylece esir Müslümanlar zor şartlarda da olsa namazlarını kılmayı ihmal etmezler.

Gazetelerden haber okuyorlar

Teğmen Mehmet Arif Bey olan bitenleri Moskova’dan gelen bir gazeteden öğrendiklerini yazıyor. “1916’nın Aralık ayındaydık. Moskova’dan gelen bir Rus gazetesi elimize geçmişti. Almanların barış önerdiğini yazıyordu. Bu haberi sevinçle okuduk.3 Barış söylentisi kalbimize özgürlüğün serin havasını yaymış, ferahlamıştık.4 Bir hafta sonra Moskova’dan gazeteler gelince bütün hayallerimiz yıkıldı. Almanların barış notasına karşı verilen cevabın Türkçeye çevirisi elimize geçmişti. Gazeteler, “Almanların barış önerisi, onların güçsüzlüğünü gösteren bir belgedir” diye yazıyordu. “Alman ulusunun moralini yükseltmek için başvurulmuş bir yöntemdir. Savaş sonuna kadar sürecektir.” Fransız, İngiliz gazeteleri de aynı şeyi yazıyormuş.”5

Esirler farklı evlerde kalıyor.

Esirler kira ile ev tutuyorlar. Bu kiralık evlerde birkaç kişi birlikte kalıyor. Bazı evlerde hem Rus aileleri, hem de esirler farklı katlarda kalıyor. Teğmen Mehmet Arif kira ile tuttukları ilk evi “Temmuzun ilk gününden Aralık ayının otuzuncu gününe kadar tam beş ay kalmıştık bu evde.”6 şeklinde ifade ediyor.

Esirlere ekmek ve şeker veriliyor

Daha sonra bir kışlaya taşınan esirler ile ilgili yaşanan hadiseler şöyle gelişiyor: “Taşındığımız kışlada tutsak 62 subay ve 15 er vardı. Bizi, beş altı arkadaşı tavan arasına ufak bir odaya yerleştirdiler. Bu daracık odada kalacaktık. Binada kımıldayacak yer yoktu. Avlusu çok dardı. Volta atıp yürümek bile imkânsızdı. Tahta perde ile çevriliydi. Ahşap köhne bir binaydı. Tam karşıda bir Rus albayının evinde iki odaya da altı binbaşı ile bir yarbayı yerleştirmişlerdi. Moskova’dan gelen yazılı emri okudu: “Tutsaklara bir beyaz, bir siyah iki fund (1 fund 325 gram) ekmek, ayda bir fund şeker ve üç günde bir kez et.”7 verilecekti.

Şartlar zorlaşıyor

Şubat(1917), geride açlık ve yoksulluk bırakarak gitmiş, yerine Mart gelmişti. Ama havalar gene de soğuktu. Martın sonuna doğru da kıtlık başladı. Moskova’dan gelen gazeteler hükümetin düştüğünü yazıyordu. Millet Meclisi’(Duma)nin açıldığını öğrendik. Çarın kaçtığı ve yerinin belli olmadığı, bazı bakanların öldürüldüğü haberi kulaktan kulağa dolaşıyordu. Martın ortalarına doğru, Bağdat’ın İngilizlerin eline geçtiğini yazdı gazeteler.”8

Dipnotlar:

1-Necmettin Şahiner, Son Şahitler, Cilt-II, s.234

2- Çarlık Rusya’sında Bir Türk Savaş Tutsağının Anıları, 2006 Ankara, s.106

3- Age, s.110

4- Age, s.111

5-Age, s.112 6 Age, s.116

7- Age, s.117

8- Age, s.123-124