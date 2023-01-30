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30 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Türk esirlerin Moskova sonrası esâret yolculuğu

Abdülbakî ÇİMİÇ
30 Ocak 2023, Pazartesi
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler-255

Teğmen Mehmet Arif Moskova’dan sonraki esaret yolculuğunu anlatmaya devam ediyor. 

Bundan sonraki esâret yolculuğu zor şartlarda ve köylerde kalarak sürüyor. Moskova sonrası esaret yolculuğunda Bediüzzaman’ın da benzer hadiseleri yaşadığı muhtemeldir. Mehmet Arif Bey’in anlattıkları şöyle: “Moskova’da bir gün ve bir gece kaldık. Bizi beygir arabalarına bindirdiler. Arabalar öylesine eski ve kırık döküktü ki, kimimiz yürümeyi tercih ettik. Volga üzerinde kurulmuş görkemli ahşap köprüden geçiyorduk şimdi. Bir saat sonra da bir kasabaya vardık. Uğradığımız köylerde çok iyi karşılanıyorduk. Bize kem gözle bakan, yalnızca papazlardı. Şimdi bir başka köydeyiz. Bu köye akşam, güneş batarken girdik ve ikişer üçer evlere dağıtıldık. Hemen her geceyi bir başka köyde konaklayarak geçiriyorduk. Bir öğle vakti güzel bir köye geldik. Köyde mola verildi. Semenov kasabasının bu güzel köyünden ayrılarak Bakiy denilen bir kasabaya geldik. Burada kulağında işitme aracı taşıyan, ince uzun, temiz giyimli bir yüzbaşı adlarımızı okuyarak yoklama yaptı.”1

Esirler Varnavin kasabasında…

Esirlerin yolculuğu kasaba ve köylerde ilerleyerek devam ediyor. “Yarından sonra, son durağımız Varnavin kasabasına varacaktık. Son durağımız Varnavin kasabasından önce bir köyde konakladık. Tekrar yolculuk devam etti ve Karşıda Varnavin görünüyordu. Kentin kıyısında kalabalık birikmiş bizi bekliyor. Yenik düşmüş bir ulusun tutsakları olarak bu kasabaya girerken, üzerimize takılan bakışlardan bizi küçümsedikleri anlaşılıyordu. Çevresi ağaçlı geniş bir caddede ilerliyorduk. Güzel bir kışlanın önünde arabalardan indik. Vayansky Naçalnik dedikleri jandarma komutanı adlarımızı okuyarak yoklama yaptı. Yoklamadan sonra, tutsaklar arasında bir yarbay ve altı binbaşıyı alıp kentin ortasında Kostroma Caddesi’ndeki bir binaya yerleştirdiler. Bu evin karşısında köşe başında başka bir evde de bizden önce gelen 30-40 Türk subayı vardı. Yüzbaşı, üsteğmen ve teğmenlerden oluşan bizim kafileyi de bu binadan beş yüz metre kadar doğusunda, birbirini diklemesine kesen yolların bir köşesindeki binanın en üst katına yerleştirdiler. Gerçek tutsaklığımız başlamıştı. Kostroma Eyaletinin, Vetluga Irmağı’na karışan bir dere yanındaki Varnavin, çok güzel bir kasaba. Moskova’dan 350 kilometre kuzey doğuda olan bu küçük kasabanın kuzeyi, ufka kadar sık ağaçlı ormanlarla kaplı. Gündüzler öyle uzun ki, güneş battıktan iki saat sonra yeniden doğuyor. (Bediüzzaman bunu “Ben Rusya’da esarette iken böyle bir yerde bulundum. Bize yakın, bir hafta güneş gurub etmeyen bir yer vardı; seyir için oraya gidiyorlardı.”2 şekliyle ifade ediyor.) Aydınlık gecelerde yaşıyorduk. Bir ay oldu. Moskova’dan aylıklarımız gönderilmedi. Jandarma komutanı, Temmuz sonunda aylıklarımız geldiğinde ödenmek şartıyla bize otuz ruble ödünç verdi. Bu çok işimize yaradı.”3 Burada dikkatimizi çeken nokta Teğmen Mehmet Arif Bey, esirlere “Rusların verdiği maaş”4tan bahsediyor. Bazen gecikse de esirler buradan aldıkları maaş ile ihtiyaçlarını karşılıyorlar.

Dipnotlar:

1- Çarlık Rusya’sında Bir Türk Savaş Tutsağının Anıları,2006 Ankara, s.72 

2- Sözler, 2013, s.552 

3- Çarlık Rusya’sında Bir Türk Savaş Tutsağının Anıları,2006 Ankara, s.73-74 

4- Age, s.91

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