Van Valisi Tahsin Bey’in dilekçesi

Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler-198

Van Valisi Tahsin Bey, Bediüzzaman’ın Sadaret’ten Doğu Anadolu’da bir üniversitenin açılması için gösterdiği gayrete büyük destek sağlamıştır. 1913 yılında hem Sadaret’e hem de Dâhiliye Nâzırlığı’na dilekçe ve telgraflar çekmiştir. Tahsis edilen meblağın gönderilmesi konusunda büyük çaba sarf etmiş. İstanbul Başvekâlet Arşivi’nde bu konu ile ilgili yirmiye yakın evrakın bulunduğu tespit edilmiş olması, bu konuyu sahiplenmesinin bariz göstergesidir. Tahsin Bey, Şark’ın maarif projesine büyük önem vermiştir. Bu gayeyle Bediüzzaman’ın gayretlerine destek olmuş ve resmî makamlarla irtibata geçerek meselenin ciddiyetini onlara iletmiştir.



(4 Haziran 1329/17 Haziran 1913 tarihli Van Valisi Tahsin Uzer’in Sadarate gönderdiği mektup; mektupta daha önceki bir tarihte Evkaf-ı Hümayun Nezaretine yazıldığından bahsediyor.)

Bediüzzaman, bir gāye-i hayâli olan Medresetü’z-Zehrâ’nın gerçekleşmesi çalışmalarına aralıksız devâm etmiştir. Tahsin Bey’in Van Vâlisi olarak atanması (27 Mart 1913) ile çalışmalar hız kazanır. Vâli, eğitim mes’elesinin ehemmiyetini bilen bir kişidir. Van’da medrese açılmasının lüzumunu anlatan bir mektubu şöyledir:

“Van vilâyetinden vârid olan şifre telgrafının hallidir. Bâb-ı Âlî Dâire-i Sadâret Şifre Kalemi. Mezheb-i Şii’nin günbegün tevessü‘ünden ve Kürd ahâlî-i İslâmiyye’sinin son derece cehâletinden bahisle mevcûdiyet-i İslâmiyye ve Osmâniyye’lerinin bekāsına pek mühim istinadgâh olacağını ümid ettikleri bir medresenin Van mekezinde taraf-ı hükûmetden müsta‘celen inşâsı lüzûmu, ulemâ ve eşrâf ve Kürd rüesâ-yi aşâiri tarafından kemâl-i tehâlükle ricâ edildiğinden, seksen talebeyi istiâb edebilecek bir medrese planı ve keşfi yapılmış ve âidiyeti cihetiyle Evkāf-ı Hümâyun nezâretine derdest-i irsâl bulunmuş idi. Şimdi haber aldığıma göre, bu sûretle muâmelenin uzayacağından ve hükûmetçe muzâyaka-i mâliyeden bahisle, cüz’î para verileceğinden dolayı Kürd Ahâlî-i İslâmiyyesi nâmına dârülfünûn-i ilmî şeklinde bir medrese inşâsı ve masârif-i inşâiyyenin ceyb-i Hümâyundan tesviyyesi içün umûm ulemâ, rüesâ ve eşrâf tarafından hâk-i pây-i Şâhâneden isti‘dafda bulunulduğu anlaşılmış ve burada her ne sûretle olur ise olsun vâsi‘ bir medrese yapılması lüzûmunda ahâlî musırr-ı tehâlük-i müttefik olduğundan hissiyyât-ı İslâmiyyelerini okşayacak ve hertürlü sû-i tefehhümâtı izâle edecek olan şu emr-i hayrın hassaten taraf-ı şahâneden vücûda getirilmesi husûsuna delâlet-i fehîmâneleri istirhâm ve ma‘rûzân-i vâkıa nezd-i şehriyârîde karîn-i tasvîb buyurulduğu takdirde tebliğ olunacak müsâade ve irâde-i Seniyye-i Hazret-i Hilâfetpenâhî’nin Ekrâd üzerinde pek mühim te’sir yapacağı ve Abdürrezzak tesvîlâtına bundan kat‘î ve şedîd bir darbe olamayacağı ehemmiyyetle arz olunur. 4 Hazîran 329 [17 Hazîran 1913] Van Vâlisi Tahsin.1 Israrlı gayretler meyvesini verir. Medrese-i Âliye-i Reşâdiye nâmıyle medresenin temeli atılır (23 Ekim 1913).2

Dipnotlar:

1- Necmeddin Şahiner; Bilinmeyen Taraflarıyla Bedîüzzaman Said Nursî, Nesil Yayınları-2006, s.158.

2- Ahmed Akgündüz, Prof. Dr.; Arşiv Belgeleri Işığında Bedîüzzamân Saîd Nursî ve İlmî Şahsiyeti – Birinci Kitap, Osmanlı Araştırmaları Vakfı, 2013, s.837-838.