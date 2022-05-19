"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MAYIS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Van Valisi Tahsin Bey’in dilekçesi

Abdülbakî ÇİMİÇ
19 Mayıs 2022, Perşembe
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler-198

Van Valisi Tahsin Bey, Bediüzzaman’ın Sadaret’ten Doğu Anadolu’da bir üniversitenin açılması için gösterdiği gayrete büyük destek sağlamıştır. 1913 yılında hem Sadaret’e hem de Dâhiliye Nâzırlığı’na dilekçe ve telgraflar çekmiştir. Tahsis edilen meblağın gönderilmesi konusunda büyük çaba sarf etmiş. İstanbul Başvekâlet Arşivi’nde bu konu ile ilgili yirmiye yakın evrakın bulunduğu tespit edilmiş olması, bu konuyu sahiplenmesinin bariz göstergesidir. Tahsin Bey, Şark’ın maarif projesine büyük önem vermiştir. Bu gayeyle Bediüzzaman’ın gayretlerine destek olmuş ve resmî makamlarla irtibata geçerek meselenin ciddiyetini onlara iletmiştir.


(4 Haziran 1329/17 Haziran 1913 tarihli Van Valisi Tahsin Uzer’in Sadarate gönderdiği mektup; mektupta daha önceki bir tarihte Evkaf-ı Hümayun Nezaretine yazıldığından bahsediyor.)

Bediüzzaman, bir gāye-i hayâli olan Medresetü’z-Zehrâ’nın gerçekleşmesi çalışmalarına aralıksız devâm etmiştir. Tahsin Bey’in Van Vâlisi olarak atanması (27 Mart 1913) ile çalışmalar hız kazanır. Vâli, eğitim mes’elesinin ehemmiyetini bilen bir kişidir. Van’da medrese açılmasının lüzumunu anlatan bir mektubu şöyledir:

“Van vilâyetinden vârid olan şifre telgrafının hallidir. Bâb-ı Âlî Dâire-i Sadâret Şifre Kalemi. Mezheb-i Şii’nin günbegün tevessü‘ünden ve Kürd ahâlî-i İslâmiyye’sinin son derece cehâletinden bahisle mevcûdiyet-i İslâmiyye ve Osmâniyye’lerinin bekāsına pek mühim istinadgâh olacağını ümid ettikleri bir medresenin Van mekezinde taraf-ı hükûmetden müsta‘celen inşâsı lüzûmu, ulemâ ve eşrâf ve Kürd rüesâ-yi aşâiri tarafından kemâl-i tehâlükle ricâ edildiğinden, seksen talebeyi istiâb edebilecek bir medrese planı ve keşfi yapılmış ve âidiyeti cihetiyle Evkāf-ı Hümâyun nezâretine derdest-i irsâl bulunmuş idi. Şimdi haber aldığıma göre, bu sûretle muâmelenin uzayacağından ve hükûmetçe muzâyaka-i mâliyeden bahisle, cüz’î para verileceğinden dolayı Kürd Ahâlî-i İslâmiyyesi nâmına dârülfünûn-i ilmî şeklinde bir medrese inşâsı ve masârif-i inşâiyyenin ceyb-i Hümâyundan tesviyyesi içün umûm ulemâ, rüesâ ve eşrâf tarafından hâk-i pây-i Şâhâneden isti‘dafda bulunulduğu anlaşılmış ve burada her ne sûretle olur ise olsun vâsi‘ bir medrese yapılması lüzûmunda ahâlî musırr-ı tehâlük-i müttefik olduğundan hissiyyât-ı İslâmiyyelerini okşayacak ve hertürlü sû-i tefehhümâtı izâle edecek olan şu emr-i hayrın hassaten taraf-ı şahâneden vücûda getirilmesi husûsuna delâlet-i fehîmâneleri istirhâm ve ma‘rûzân-i vâkıa nezd-i şehriyârîde karîn-i tasvîb buyurulduğu takdirde tebliğ olunacak müsâade ve irâde-i Seniyye-i Hazret-i Hilâfetpenâhî’nin Ekrâd üzerinde pek mühim te’sir yapacağı ve Abdürrezzak tesvîlâtına bundan kat‘î ve şedîd bir darbe olamayacağı ehemmiyyetle arz olunur. 4 Hazîran 329 [17 Hazîran 1913] Van Vâlisi Tahsin.1 Israrlı gayretler meyvesini verir. Medrese-i Âliye-i Reşâdiye nâmıyle medresenin temeli atılır (23 Ekim 1913).2

Dipnotlar:

1- Necmeddin Şahiner; Bilinmeyen Taraflarıyla Bedîüzzaman Said Nursî, Nesil Yayınları-2006, s.158.

2- Ahmed Akgündüz, Prof. Dr.; Arşiv Belgeleri Işığında Bedîüzzamân Saîd Nursî ve İlmî Şahsiyeti – Birinci Kitap, Osmanlı Araştırmaları Vakfı, 2013, s.837-838.

Okunma Sayısı: 202
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kanada'da yatılı kilise okullarıyla ilgili korkunç bir skandal daha

    Avrupa Ligi Kupası Eintracht Frankfurt'un oldu

    Marmara’daki balık stoku azaldı

    İlk 5 ayda 183 okul inşaatı iptal

    Millet sabırla seçimi bekliyor

    'Rusya'ya tavizler verilmesini teklif ettiler'

    Türkiye ile ABD'den ortak açıklama

    "Önümüzdeki hafta bahar havası yaşayacağız"

    Türkiye'de son 24 saatte 1443 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi vefat etti

    İcra dosyası 23 milyonu geçti

    AKP’nin lâle devri

    En önemli mesele israf

    Çay üreticisi öfkeli

    Danışmanın kırmızı çizgisi Atatürk

    Hesap sorulacak

    ABD ve Rusya’ye niye tepki yok?

    'Türkiye'nin endişelerinin karşılanabileceğine inanıyoruz'

    '10 milyarlar çöpe gitti'

    Trafikte kaza sayısı arttı

    AB'den Ukrayna'ya 9 milyar euroluk destek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Saray rejimi ve gençler
    Mikail YAPRAK

    Adaletin tecellisi, mazlumun tesellisi
    Faruk ÇAKIR

    Büyük kriz, önemli çağrı
    Ahmet BATTAL

    Sirkeci’den tren Avrupa’dan raportör-2
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Siyasete baskı hep ters tepiyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ölmez eserlerin sanatkârı: Hattat Hamid
    Süleyman KÖSMENE

    Musibetin mesajları ve müjdeleri
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Millet sabırla seçimi bekliyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.