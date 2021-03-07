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7 MART 2021 PAZAR - YIL: 52

Risale-i Nurlar bizleri muhafaza etti

Abdullah Kuşe
07 Mart 2021, Pazar
Fransa’dan bütün cemaatimize selâm ve muhabbetlerimizi sunuyoruz.

Risale-i Nur taklidî imanı tahkikî imana çevirir. Ehl-i imanın imanını tâdil eder. Yeni Asya Nur cemaati de, gerek Türkiye, gerek İslâm âlemi, gerek Avrupa ve diğer ülkelerde iman hizmetlerini yapmayı kendine vazife addeden samimî, fedakâr Nur Talebelerinden oluşur. İman; hürriyet; demokrasi; ittihad-ı İslâm; aile; gençlik noktalarında Risale-i Nurlar’ın gösterdiği yol ile, Üstadımızın izinden gitmeye çalışır. Risale-i Nur’un naşir-i efkârı olan gazetemizin kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Çalışanlarını tebrik ediyoruz.

Fransa Yeni Asya Nur Cemaati olarak bizler de, iki kişi ile başlayıp, şimdi onlarca kişi ile iman hizmetini yapmaya, bu bayrağı dalgalandırmaya gayretle devam etmekteyiz.

Fransa Yeni Asya Nur hizmetleri 1998 yılında Mehmet Özkan Abinin Fransa ziyareti ile başladı. Bu vesileyle Mehmet Abimizi (İzmir eski milletvekillerinden) rahmetle anmak isteriz. ‘Essebebü kel fail’ sırrınca şu anda yapılan ve kıyamete kadar yapılacak olan hizmelerden hissedar olmasını Rahmet-i İlâhiyeden ümit ediyoruz.

Almanya Köln’den başta Şükrü Bulut de dahil abimiz olmak üzere, Nur Talebesi diğer abiler ile tanışmamız Paris’teki hizmetlerin kıvılcımını ateşledi. 

Şükrü Abinin samimiyeti, tıpkı Üstadımızdaki gibi bir şefkat ile bizimle ilgilenmesi, sık sık arayıp hal hatır sorması, şevklendirmesi ve Türkiye’den abilerin Paris ziyaretleri ve yaptıkları dersler, bizim hizmet yolunda manevî gücümüz ve şevkimiz oldu.

İlk başta evlerimizde, daha sonra bir evin bodrum katında kiraladığımız tek odalı bir yerde yapmaya başladığımız hanım, bey, genç, çocuk derslerimiz, şimdi iki katlı mülk; hanım ve bey medreselerimizde devam etmekte.

Bulunduğumuz şehirdeki Türk kardeşlerimizin tamamına yakını, özellikle çocukları, Kur’ân-ı Kerîmi öğrendi, iman hakikatlerine muhatap oldu. Geçtiğimiz 20 senede güzel hizmetlere şahit olduk. İman hizmeti, şahs-ı manevinin duâları ve gücü ile bütün hızıyla devam ediyor. Seminerler, okuma programları, kamplar, geziler, çocuk şenlikleri, 7’den 70’e haftalık mutad derslerimiz oluyor. Risale-i Nurlar sayesinde imanlarımızı taklitten tahkike çeviriyoruz. Risale-i Nurlar bizleri bu gayr-i müslim sefahet toplumunda muhafaza etti ve etmeye devam ediyor. 

Nur Talebeleri bulundukları beldedeki ehl-i imanın imanına kuvvet verirler sırrınca, 70 yaşındaki Bahri Babamız elinde Risale-i Nur, günlerini Nurlar’ı okuyarak geçirirken, hem kendi âlemini, hem de Fransa’nın semalarını nurlandırıyordu. Şimdi onlar ahirette, lâkin yeni nesil Nurlar’ı okuyarak küfrün sefahetini, zulümatını dağıtmaya devam ediyorlar.

Gençler helâl dairedeki lezzetlere; namazsızlar namaza; hanımlar tesettüre; aileler huzura Risale-i Nur ile ulaştı. 20 yıl önce bir evde Külliyat vardı. Bugün onlarca evde Külliyat baş köşede. Gazetemiz ve dergilerimiz pek çok kişiye Risale-i Nur’un şerh ve izahı noktasında rehber olmakta.

Garbın afakında küfrün zulümatı Nurlar’la aydınlanacak inşallah. “Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sâdâ İslâmın sâdâsı olacaktır” müjdesi tahakkuk edecektir. Avrupa İslâm devletini, Nur Talebeleri ile doğuracak, biiznillah.

Allah’a emanet olun. 

(Abdullah Kuşe’nin internet üzerinden yayınlanan Yeni Asya’nın 52. yılı toplantısında yaptığı konuşma metnidir.)

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