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17 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Ahireti kabul etti, Müslüman oldu

17 Ekim 2019, Perşembe 01:24
Tatil yapmak için Alanya’ya gelen Alman vatandaşı Anette Chabowski, imanın şartlarını kabul ederek Müslüman oldu.

İslÂmiyeti araştırarak Müslüman olma isteğinde bulunan Alman vatandaşı Anette Chabowski, İlçe Müftülüğü’ne müracaatta bulunarak, Müslüman olmak istediğini belirtti. Chabowski için Müftülük makamında ihtida merasimi düzenlendi. Alanya postası haber sitesinde yer alan bilgiye göre, Kur’ân-ı Kerîm tilâvetiyle başlayan merasimde İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan tarafından İslâmiyet hakkında Alman vatandaşı Anette Chabowski’e özlü bilgiler verildi. 

Hesap ve ahiret günü var

Müftü İlhan konuşmasında, “Biz Müslümanlar bütün peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğini kabul ederiz. Hepsinin hak olduğuna inanırız. Son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa’dır (asm). Peygamberimize (asm) Allah tarafından vahyedilen Kur’ân-ı Kerîm, son İlâhî kitaptır. Onda bildirilenlerin bütününe şeksiz şüphesiz inanırız. Meleklerin, kaza ve kaderin, öldükten sonra dirilmenin ve hesabın yani ahiret gününün varlığını tasdik ederiz. İslâm’a girmek; Allah’a, Muhammed Mustafa’nın (asm) Allah’ın kulu, peygamberi olduğuna ve onun Allah katından getirdiklerinin tamamına inanmakla olur. 

Bizler bu inancı “Kelime-i Şehadet” ile dile getiririz. Şimdi sizin Kelime-i Şehadeti ikrarınıza ve Müslüman oluşunuza şahitlik edeceğiz” dedikten sonra, Anette Chabowski Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Almanca mealli Kur’an-ı KerÎm hediye edildi

Chabowski’nin bir hayli heyecanlı ve mutlu olduğu gözlemlendi. İsmini de değiştirmek isteyen Anette yeni isminin “Zehra” olmasını talep etti ve kayıtlara “Zehra” olarak kaydedildi. Ardından ilçe Müftüsü İlhan’ın yapmış olduğu duâya amin denildi. İhtida belgesini Zehra’ya takdim eden İlçe Müftüsü İlhan, İslâmiyeti seçtiğinden dolayı kendisini tebrik ederek Almanca mealli Kur’ân-ı Kerîm hediye etti.

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